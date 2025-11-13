Bắt tạm giam Giám đốc Trịnh Thanh Xuân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Thanh Xuân, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tây Đô về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, truy tìm những người có liên quan và kêu gọi bị hại đến trình báo.

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, ông Trịnh Thanh Xuân đã chào mời nhiều người mua các lô đất nền tại Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ (trước đây thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng cho bị can Trịnh Thanh Xuân. Ảnh: CA Cần Thơ

Ông Xuân đưa ra thông tin Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tây Đô (sau đây gọi tắt là Công ty Tây Đô) đang hợp tác thi công bờ kè cho Công ty TNHH Nam Long - chủ đầu tư Dự án. Sau khi hoàn thành công trình, Công ty Tây Đô sẽ được quy đổi phần giá trị thi công thành các lô nền và bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2023.

Tin lời ông Xuân nhiều người đã ký hợp đồng đặt cọc, góp vốn và chuyển tiền hơn 10 tỷ đồng cho Công ty Tây Đô thông qua ông Trịnh Thanh Xuân, nhưng không nhận được đất như cam kết.

Qua xác minh, Cơ quan điều tra phát hiện Công ty Tây Đô chưa thực hiện bất kỳ hạng mục nào đã ký kết với Công ty TNHH Nam Long và hai bên cũng đã thanh lý hợp đồng vào tháng 4 năm 2023.

Do đó, Công ty Tây Đô không có cơ sở pháp lý nào để được quy đổi nền như cam kết. Mặc dù biết rõ việc này nhưng ông Trịnh Thanh Xuân vẫn tiếp tục huy động tiền của người dân, thể hiện rõ hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Công an thành phố Cần Thơ đề nghị các tổ chức, cá nhân đã giao dịch, ký hợp đồng hoặc chuyển tiền cho ông Trịnh Thanh Xuân hoặc Công ty Tây Đô liên quan đến Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương liên hệ Điều tra viên Hoàng Văn Sỹ, số điện thoại: 0916.00.88.35 để trình báo và phối hợp giải quyết.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành Quyết định số 883/QĐ-CSKT ngày 01/7/2024 đối với Lê Hoàng Anh (Sinh ngày: 26/4/1967; CCCD: 092067002390; HKTT: 278/25/4A, đường Tầm Vu, phường Tân An, thành phố Cần Thơ) là người có liên quan trong vụ án để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, đến nay chưa xác định được nơi ở của Lê Hoàng Anh.

Quyết định truy tìm của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: CA Cần Thơ

Đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Lê Hoàng Anh, nhanh chóng báo ngay Cơ quan Công an gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật.