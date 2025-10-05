Bắt tạm giam giám đốc Phan Thế Hoài và em trai Phan Bạch Thông

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thế Hoài - Giám đốc Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam (địa chỉ tại Khu công nghiệp Đại An, Hải Phòng) và Phan Bạch Thông, Giám đốc điều hành Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam (có địa chỉ tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ bán một số loại bình bột chữa cháy xách tay loại 6kg và 8kg do Công ty TNHH công nghiệp Tomoken Việt Nam sản xuất có dấu hiệu "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khám xét nhà xưởng và kho hàng của Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định: Phan Thế Hoài với vai trò là Giám đốc của 2 Công ty nêu trên đã cùng em trai là Phan Bạch Thông thống nhất tự mua 6 loại nguyên liệu gồm: Bột Monoamoni Photphat (MAP), bột Amonium Sulphate (SA), bột Quatz (SiO2), bột silica, tinh dầu Silicon, bột tạo màu và nước để thực hiện phối trộn theo tỷ lệ % "tự nghĩ ra", tạo nên hỗn hợp hóa chất mà không có cơ sở, căn cứ khoa học chứng minh hỗn hợp trên là bột chữa cháy.

Trong số đó có những nguyên liệu như: Bột Quatz (SiO2) không có tác dụng chữa cháy nhưng lại chiếm tỷ lệ lớn (54%) trong công thức phối trộn nhằm giảm chi phí, giảm giá trị và tăng lợi nhuận kinh doanh.

Quá trình hoạt động, Phan Thế Hoài là người trực tiếp chỉ đạo hoạt động kinh doanh. Phan Thế Hoài giao cho Phan Bạch Thông trực tiếp nắm giữ công thức phối trộn hỗn hợp hóa chất gồm 6 loại nguyên liệu nêu trên và lập bảng hướng dẫn pha trộn để công nhân nhà máy thực hiện phối trộn, nạp hỗn hợp hóa chất vào các loại bình chữa cháy và bán ra thị trường, các loại bình chữa cháy xách tay đều mang nhãn hiệu Tomoken.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định Khởi tố bị can đối với Phan Thế Hoài (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Từ năm 2023 đến nay, Công ty Tomoken Quảng Ninh Công ty Tomoken Quảng Ninh đã bán ra thị trường tổng số hơn 2,2 triệu bình chữa cháy các loại (bình bột, bình bọt, bình khí…) với tổng doanh số hơn 834 tỷ đồng.

Kết luận giám định của Viện khoa học Hình sự Bộ Công an xác định: 16 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 6kg; 20 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 8kg là sản phẩm thu giữ của Công ty TNHH Công nghiệp Tomoken Việt Nam không có tác dụng dập tắt đám cháy loại B theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện Phòng cháy chữa cháy.