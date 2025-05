Bắt tạm giam Giám đốc Trần Văn Trường và chị gái

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Trường, Trần Thị Lan về tội “Buôn bán hàng giả”. Trước đó, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp Công an xã Trà Lũ, huyện Xuân Trường bắt quả tang 2 đối tượng này, thu giữ hơn 100 thùng thuốc lá giả.

109 thùng bìa in nhãn hiệu Thăng Long chứa gần 55 nghìn bao thuốc lá bị cơ quan Công an thu giữ - nếu chỉ nhìn qua, rất khó để phân biệt với sản phẩm thật do Công ty Thuốc lá Thăng Long sản xuất, phân phối. Chúng được rao bán công khai trong các hội nhóm nhà phân phối, đại lý khu vực miền Bắc trên Facebook với số lượng lớn và rẻ hơn nhiều so với giá bán của công ty.

Thượng tá Nguyễn Hồng Hạnh, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Nam Định cho biết, sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ những biểu hiện nghi vấn, bước đầu đơn vị xác định đây là tài khoản mạng xã hội ảo, không rõ thông tin họ tên, địa chỉ thực.

Trần Văn Trường, Trần Thị Lan bên tang vật. Ảnh: CA Nam Định

Đối tượng sử dụng sim rác, liên lạc qua các ứng dụng Zalo, Whatsapp, Messenger… và dùng danh tính giả để giao, nhận hàng hoá qua dịch vụ bưu chính nhằm che giấu, cản trở việc phát hiện của cơ quan chức năng.

Không giao dịch trực tiếp mà sử dụng mạng xã hội, không quảng cáo ở địa bàn Nam Định, thay vào đó, lựa chọn khách hàng ở các tỉnh, thành khác để chào bán - dù thủ đoạn của các đối tượng khá tinh vi, kín kẽ nhưng với kinh nghiệm thực tiễn trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trên lĩnh vực chống hàng giả, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nam Định đã khoanh vùng và xác định “số đối tượng chủ chốt trong đường dây này hiện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh”.

Trang Facebook các đối tượng dùng để bán hàng giả. Ảnh: CA Nam Định

Bản thân thuốc lá là sản phẩm có hại cho sức khỏe. Độ độc hại của thuốc lá giả càng là dấu hỏi lớn. Nhưng không cần nói cũng biết, nếu số hàng này được tuồn trót lọt ra thị trường và tiêu thụ rộng rãi thì hậu quả, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng thật khó lường.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, với quyết tâm triệt phá đường dây buôn bán hàng giả này, các trinh sát của Phòng Cảnh sát kinh tế đã dần bóc tách được thành phần, vai trò của những đối tượng chủ chốt; nắm chắc quy luật hoạt động, phương tiện vận chuyển, phương thức liên lạc và địa điểm tập kết, trung chuyển hàng hoá; từ đó lên phương án triển khai truy bắt, ngăn chặn hành vi vi phạm.

Công an thu giữ tang vật. Ảnh: CA Nam Định

Chiều tối ngày 14/5/2025, tại kho hàng của Nhà phân phối Mạnh Đức, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp Công an xã Trà Lũ, huyện Xuân Trường bắt quả tang Trần Văn Trường, sinh năm 1993, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thương mại Mạnh Đức và chị gái là Trần Thị Lan, sinh năm 1991, trú tại thôn Phú An, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường đang thực hiện hành vi có dấu hiệu buôn bán hàng giả. Toàn bộ 109 thùng với hơn 55.000 bao thuốc lá mang nhãn hiệu Thăng Long loại bao cứng và gần 1.000 vỏ thùng in nhãn hiệu Thăng Long cùng nhiều vật chứng liên quan đã bị cơ quan Công an thu giữ. Giá trị hàng hóa vi phạm ước tính trên 500 triệu đồng.

Qua điều tra xác định, Trần Văn Trường là chủ mưu, cầm đầu đường dây. Thành lập Công ty TNHH Kinh doanh thương mại Mạnh Đức và Nhà phân phối Mạnh Đức, dưới vỏ bọc công ty gia đình và đại lý bán lẻ bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát nói trên, đối tượng trực tiếp điều hành việc buôn bán hàng giả.

Cận cảnh thuốc lá giả. Ảnh: CA Nam Định

Trường tự tạo các tài khoản mạng xã hội ảo chào bán sản phẩm. Cũng chính Trường, thuê Trần Thị Lan quản lý kho hàng, quản lý tài khoản mạng xã hội, liên hệ, giao dịch với khách hàng, để rồi tự tay kéo chị gái cùng vướng vòng lao lý.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Hồng Hạnh cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ nguồn cung và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.