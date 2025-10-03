Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam Hoàng Hường

03-10-2025 - 20:50 PM | Doanh nghiệp

VTV.vn - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm Hoàng Thị Hường cùng 2 em rể và 3 nhân viên.

Bị can Hoàng Thị Hường

Bị can Hoàng Thị Hường

Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa phát hiện vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các Công ty, hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường.

Đối tượng đứng đầu hệ sinh thái này, từng xuất hiện trên mạng xã hội như một nữ doanh nhân thành đạt với hình ảnh tự tin, phô trương sự giàu có. Hoàng Hường còn gây chú ý bởi danh sách dài những sai phạm liên quan quảng cáo thực phẩm chức năng, phát ngôn miệt thị cộng đồng và các hoạt động kinh doanh gây tranh cãi.

18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do Hoàng Hường lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ cùng 1 số sản phẩm khác. Mặc dù là người điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh nhưng đây là cách đối tượng này nguỵ biện cho hành vi của mình.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế Giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Với các hành vi vi phạm, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Hoàng Thị Hường cùng 2 em rể và 3 nhân viên. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các hành vi khác đối với các đối tượng.


Theo Liên Liên, Minh Đức

VTV

Từ Khóa:
Hoàng Hường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bamboo Capital và Tracodi xin lỗi cổ đông

Bamboo Capital và Tracodi xin lỗi cổ đông Nổi bật

Chi hàng trăm triệu USD thâu tóm các nhà máy từ CJ và Masan, 1 tập đoàn Hà Lan lên kế hoạch dịch chuyển trụ sở chính châu Á về TP.HCM

Chi hàng trăm triệu USD thâu tóm các nhà máy từ CJ và Masan, 1 tập đoàn Hà Lan lên kế hoạch dịch chuyển trụ sở chính châu Á về TP.HCM Nổi bật

Viettel IDC trở thành đối tác Pinnacle Partner – hạng cao nhất của Broadcom

Viettel IDC trở thành đối tác Pinnacle Partner – hạng cao nhất của Broadcom

20:30 , 03/10/2025
Huawei thúc đẩy hệ sinh thái năng lượng bền vững tại Việt Nam

Huawei thúc đẩy hệ sinh thái năng lượng bền vững tại Việt Nam

19:30 , 03/10/2025
Diễn đàn tài sản số 2025: Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy bứt phá

Diễn đàn tài sản số 2025: Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy bứt phá

17:30 , 03/10/2025
Brandformance cho ngành FMCG: Cập nhật tầm nhìn 2030 & ra mắt công nghệ DOOH thế hệ mới

Brandformance cho ngành FMCG: Cập nhật tầm nhìn 2030 & ra mắt công nghệ DOOH thế hệ mới

15:30 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên