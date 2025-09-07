Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của 2 lãnh đạo doanh nghiệp

07-09-2025 - 07:15 AM | Doanh nghiệp

Hai bị can Phùng Quang Nghênh và Phùng Ngọc Hải bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "vi phạm quy định về khai thác khoáng sản".

Tối 6/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến ổ nhóm tội phạm do Bùi Quốc Ý (tức Ý ẻng), sinh năm 1981, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 đối tượng gồm: 

Phùng Quang Nghênh, sinh năm 1971, thường trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa.

Phùng Ngọc Hải, sinh năm 1980, thường trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Hai bị can này cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về khai thác khoáng sản.  Quyết định và lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh khám xét nơi ở của 2 đối tượng (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 6/2024 đến tháng 3/2025, trong quá trình thực hiện dự án mở rộng trại gà giống giai đoạn 2 tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (nay là xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa), Phùng Ngọc Hải với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hải Linh đã liên kết với Phùng Quang Nghênh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Minh Phúc Group và Bùi Quốc Ý (tức Ý Ẻng), thực hiện khai thác đất làm vật liệu xây dựng, sau đó bán cho các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu.

Trước đó, liên quan đến ổ nhóm tội phạm do Bùi Quốc Ý (tức Ý Ẻng) cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã tạm giam 8 đối tượng để điều tra hành vi "Cướp tài sản", "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Đánh bạc". Riêng Bùi Quốc Ý bị khởi tố thêm tội danh "Vi phạm quy định về khai thác khoáng sản".

