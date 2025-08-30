Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Nguyễn Tấn Lợi sinh năm 1999

30-08-2025 - 09:34 AM | Xã hội

Nguyễn Tấn Lợi (thường gọi Đô Anh) sau khi ra tù đã tụ tập đàn em, thực hiện các hành vi gây mất an ninh trật tự.

Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Tấn Lợi (tên thường gọi Đô Anh, SN 1999, ngụ xã Chợ Lách) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Cùng về hành vi nói trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phước Lộc (SN 2008), Nguyễn Minh Tâm (SN 2008), Nguyễn Minh Tứ (SN 2007), Trịnh Trung Kiên (SN 2007) và Nguyễn Tấn Đạt (SN 2008, ngụ các xã Chợ Lách và Phú Phụng).

Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Nguyễn Tấn Lợi sinh năm 1999- Ảnh 1.

Thi hành Lệnh khám xét đối với Nguyễn Tấn Lợi (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Tấn Lợi từng có nhiều tiền án và đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. 

Đối tượng này thường xuyên tụ tập các đối tượng thanh thiếu niên cư trú trên các địa bàn lân cận để thực hiện các hành vi gây mất an ninh trật tự.

Điển hình, ngày 12/6 vừa qua, Đô Anh đã tập hợp hàng chục “đàn em” tại nhà rồi bàn bạc đi tìm anh H.N.K. (SN 2000) để giải quyết mâu thuẫn. 

Các đối tượng mang theo nhiều đoạn cây gỗ đến nhà tìm K. Khi đến nơi, các đối tượng đạp cửa xông vào nhà, dùng các đoạn cây gỗ tấn công đánh gây thương tích cho bị hại rồi tẩu thoát và bỏ trốn khỏi địa phương. Hậu quả, anh H.N.K. bị thương tích với tỷ lệ 12%.

Qua điều tra xác định, đây là nhóm thanh thiếu niên mới lớn nhưng với vai trò “đàn anh” dẫn dắt của Đô Anh nên hết sức manh động. Các đối tượng xem thường các quy định của pháp luật và gây án nghiêm trọng cần phải đấu tranh triệt xóa.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Ban lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ, tổ chức truy xét, vận động các đối tượng ra trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

