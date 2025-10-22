Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của nữ công chức Đinh Thị Diệu Hoa

22-10-2025 - 16:44 PM | Xã hội

Đinh Thị Diệu Hoa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Thị Diệu Hoa (SN 1991, trú tại xã Bắc Hà), hiện là công chức Phòng Kinh tế UBND xã Bắc Hà về tội nhận hối lộ; đồng thời tiến hành khám xét nơi làm việc và chỗ ở của bị can.

Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của nữ công chức Đinh Thị Diệu Hoa- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Thị Diệu Hoa về tội nhận hối lộ (Ảnh: Công an Lào Cai).

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, khi còn công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Hà (trước sáp nhập), Đinh Thị Diệu Hoa được giao nhiệm vụ là “kế toán chuyên quản 19 Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; Tổng hợp thu chi và các chế độ, báo cáo liên quan đến mảng ngân sách xã, trong đó có Ủy ban nhân dân xã Nậm Lúc” từ đầu năm 2020 đến ngày 19/6/2021. 

Do vậy, Hoa có nhiệm vụ thực hiện tổng hợp thu, chi; thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của Ủy ban nhân dân xã Nậm Lúc, tham mưu Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Hà quyết toán ngân sách năm 2020 của Ủy ban nhân dân xã Nậm Lúc.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đinh Thị Diệu Hoa phát hiện Ủy ban nhân dân xã Nậm Lúc chi sai nguồn tiền lương đã được cấp năm 2020 nhưng vẫn tham mưu Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Hà ra thông báo quyết toán ngân sách năm 2020 của Ủy ban nhân dân xã Nậm Lúc là đúng quy định nhằm mục đích nhận hối lộ 20 triệu đồng từ Phạm Thị Mai là kế toán của Ủy ban nhân dân xã Nậm Lúc.

Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của nữ công chức Đinh Thị Diệu Hoa- Ảnh 2.

Bị can Đinh Thị Diệu Hoa (Ảnh: Công an Lào Cai).

Ngoài số tiền 20 triệu đồng Đinh Thị Diệu Hoa nhận hối lộ trên, Phạm Thị Mai còn tố giác Đinh Thị Diệu Hoa nhận hối lộ nhiều lần với tổng số tiền là 346 triệu đồng.

Bắt chủ quán karaoke Lường Thị Yên

