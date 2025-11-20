Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam Kiến An sinh năm 2004

20-11-2025 - 18:00 PM | Xã hội

Đối tượng Kiến An bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giao cấu với trẻ em.

Ngày 17/11 vừa qua, Công an xã Hàm Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Kiến An, sinh năm 2004, trú tại xã Hàm Giang về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Bắt tạm giam Kiến An sinh năm 2004- Ảnh 1.

Điều tra viên đọc các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Kiến An (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó vào khoảng tháng 8/2025, An có quen với S. (sinh năm 2011) qua Facebook và có hẹn gặp gỡ S. nhiều lần. 

Vào ngày 15/9, An rủ S. về nhà chơi và thực hiện hành vi giao cấu, sau đó người nhà của S. phát hiện và trình báo cơ quan Công an. 

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã tiến hành yêu cầu trưng cầu giám định đối với S. và phát hiện S. bị xâm hại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

