Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ngày 20/11 cho biết đã ra quyết định truy nã Bùi Xuân Giang (SN: 1994; thường trú tại: xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, do mâu thuẫn với một nhóm khác, đêm ngày 07/4/025, tại xã Phúc Thịnh, TP. Hà Nội, nhóm của Bùi Xuân Giang đã đánh nhau với nhóm đối thủ, gây mất an ninh trật tự. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 16/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Giang về tội Gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Quyết định truy nã với Bùi Xuân Giang - Ảnh: CA Hà Nội

Ngày 10/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Bùi Xuân Giang.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội, Công an xã Phúc Thịnh (SĐT: 0985874891), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.