Bắt tạm giam Mộng Huyền và 2 đối tượng

30-09-2025 - 10:59 AM | Xã hội

Thời điểm bắt quả tang trong tài khoản trên trang web đánh bạc của các đối tượng vẫn đang còn số tiền hơn 60 triệu đồng.

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Phạm Mộng Huyền (31 tuổi, trú phường Trảng Dài), Mai Như Anh Tú (46 tuổi, trú phường Long Bình) và Nguyễn Thế Hải (39 tuổi, trú phường Tam Hiệp) về hành vi “Đánh bạc”.

Trước đó, ngày 20/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện tại quán Internet Titan Esports Gaming (địa chỉ 1085 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 12, phường Tam Hiệp) có 3 đối tượng đang tham gia đánh bạc trực tuyến. Lực lượng chức năng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra, bắt quả tang. Thời điểm bị bắt, trong tài khoản các đối tượng trên trang web cờ bạc vẫn còn hơn 60 triệu đồng.

Bắt tạm giam Mộng Huyền và 2 đối tượng- Ảnh 1.

Trang mạng các đối tượng tham gia đánh bạc - Ảnh: CA Đồng Nai

Điều tra cho thấy, các đối tượng đã nhiều lần nạp tiền vào tài khoản đánh bạc bằng tài khoản ngân hàng cá nhân để chơi bài Baccarat trực tuyến, sau đó rút tiền thắng về tài khoản ngân hàng. Tổng số tiền nạp vào các tài khoản đánh bạc lên tới gần 400 triệu đồng trong nhiều ngày.

Công an tỉnh Đồng Nai cảnh báo người dân cần tỉnh táo trước các chiêu trò quảng cáo, dụ dỗ tham gia cờ bạc qua mạng. Mọi hành vi tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động này đều là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự. Khi phát hiện trường hợp tương tự, người dân cần nhanh chóng cung cấp thông tin cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn.

Tội danh: Đánh bạc Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định:

“Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hoặc hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng… thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, sử dụng mạng internet, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; số tiền dùng đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên… thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.”


Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

