Bắt tạm giam Ngọ Quang Sơn

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Ngọ Quang Sơn (sinh năm 1982, trú phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) - được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây, chịu trách nhiệm lập kế hoạch, thiết kế hệ thống giả mạo và phân công vai trò cho các thành viên khác; Ngô Thành Long (sinh năm 1982, trú xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình) - trực tiếp chuyển tiền chiếm đoạt về ví trung gian; Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1962, trú phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1989, trú xã Tuệ Tĩnh, TP. Hải Phòng) và Ngô Sơn Tùng (sinh năm 1983, trú xã Bất Bạt, TP. Hà Nội).

Cả 5 đối tượng bị điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tang vật thu giữ bao gồm hàng loạt thiết bị điện tử, tài khoản ngân hàng và tài liệu quảng cáo.

Vụ việc được phát giác nhờ đơn tố cáo của các bị hại tại Khánh Hòa, sau khi một số nạn nhân phát hiện tài khoản đầu tư "bốc hơi" mà không thể rút vốn. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hoà đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với các đơn vị chức năng trên toàn quốc để lần theo dấu vết giao dịch blockchain. Qua phân tích dữ liệu ví điện tử, lịch sử chuyển khoản và các tài khoản mạng xã hội quảng bá, lực lượng chống tội phạm công nghệ cao xác định được mạng lưới đối tượng.

Đường dây lừa đảo

Theo điều tra, từ tháng 10-2024, nhóm đối tượng đã xây dựng và vận hành hệ thống đầu tư tiền mã hóa giả mạo mang tên "3COMMAS" - mô phỏng các sàn giao dịch tiền số uy tín trên thế giới như 3Commas thực thụ. Chúng đầu tư đáng kể vào giao diện người dùng, tạo nên một nền tảng trực tuyến chuyên nghiệp với biểu đồ biến động giá, lịch sử giao dịch giả lập và các tính năng tự động hóa. Mục tiêu chính là tạo cảm giác an toàn, đáng tin cậy cho nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới tiếp cận lĩnh vực tiền mã hóa.

Để thu hút nạn nhân, nhóm này lan truyền thông tin sai lệch về một "Bot Trade" thông minh - công cụ giao dịch tự động được quảng cáo có khả năng sinh lời ổn định lên đến 0,7% mỗi ngày. Lãi suất hấp dẫn này được tính tùy theo gói đầu tư, bắt đầu từ mức tối thiểu 2.000 USDT (hơn 50 triệu đồng) và lên đến 30.000 USDT (hơn 750 triệu đồng). Không dừng lại ở lợi nhuận trực tiếp, hệ thống còn áp dụng mô hình đa cấp để khuyến khích lan tỏa: Nhà đầu tư nhận hoa hồng từ việc giới thiệu người mới (hoa hồng trực tiếp) và cả hoa hồng từ lợi nhuận mà người được giới thiệu tạo ra (hoa hồng gián tiếp).

Hệ thống "3COMMAS" giả không hề kết nối với bất kỳ sàn giao dịch thực tế nào, cũng không tồn tại "Bot Trade" hay cơ chế sinh lời tự động. Toàn bộ số tiền USDT mà nhà đầu tư nạp vào ví tổng ngay lập tức bị chuyển hướng. Một trong số những đối tượng chủ chốt là Ngô Thành Long (sinh năm 1982, trú xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình) - người trực tiếp thao túng, chuyển khoản về các ví trung gian do nhóm kiểm soát.

Từ đây, số tiền được phân chia nhanh chóng giữa các thành viên, biến mất khỏi tầm truy vết ban đầu. Chỉ riêng tại tỉnh Khánh Hòa, lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã xác minh nhóm này chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng từ 4 bị hại. Con số thực tế trên toàn quốc được ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng, với hàng chục nạn nhân trải dài từ Bắc vào Nam.

Vụ án đang được mở rộng, truy xét thêm các nạn nhân khác và dòng tiền. Theo lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hoà, để tránh rơi vào bẫy tương tự, người dân cần đề cao cảnh giác, kiểm chứng nền tảng; đồng thời tra cứu thông tin trên website chính thức, tránh các link lạ.



