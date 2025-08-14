Bắt tạm giam người phụ nữ giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Ngày 14-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt tạm giam Lăng Ngọc Diễm (SN 1986; cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lăng Ngọc Diễm khai nhận tại cơ quan công an

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận tin tố giác của người dân về việc Diễm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua xác minh nguồn tin về tội phạm xác định khoảng năm 2024, Diễm tự xưng là nhân viên của một ngân hàng ở Long Xuyên có nguồn khách hàng cần vay đáo hạn để huy động 4 người dân với tổng số tiền gần 30 tỉ đồng rồi chiếm đoạt và bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau thời gian tích cực điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lăng Ngọc Diễm.

Đối tượng Lăng Ngọc Diễm

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Diễm.