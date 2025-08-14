Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam người phụ nữ giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo

14-08-2025 - 14:35 PM | Tài chính - ngân hàng

Lăng Ngọc Diễm tự xưng là nhân viên của một ngân hàng ở An Giang để lừa đảo 4 người rồi bỏ trốn

Ngày 14-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt tạm giam Lăng Ngọc Diễm (SN 1986; cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam người phụ nữ giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo- Ảnh 1.

Đối tượng Lăng Ngọc Diễm khai nhận tại cơ quan công an

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận tin tố giác của người dân về việc Diễm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua xác minh nguồn tin về tội phạm xác định khoảng năm 2024, Diễm tự xưng là nhân viên của một ngân hàng ở Long Xuyên có nguồn khách hàng cần vay đáo hạn để huy động 4 người dân với tổng số tiền gần 30 tỉ đồng rồi chiếm đoạt và bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau thời gian tích cực điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lăng Ngọc Diễm.

Bắt tạm giam người phụ nữ giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo- Ảnh 2.

Đối tượng Lăng Ngọc Diễm

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Diễm.

Bà cụ 80 tuổi rút tiền để mua vàng, ngân viên ngân hàng quyết ngăn cản, cuối cùng còn được khen thưởng

Theo Tiến Tầm - Thu Tâm

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng Nhà nước ra quy định mới về tỷ lệ dự trữ bắt buộc: Vietcombank, MB, VPBank và HDBank hưởng lợi

Ngân hàng Nhà nước ra quy định mới về tỷ lệ dự trữ bắt buộc: Vietcombank, MB, VPBank và HDBank hưởng lợi Nổi bật

Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt dậy sóng, ba mã tăng kịch trần sáng 14/8

Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt dậy sóng, ba mã tăng kịch trần sáng 14/8 Nổi bật

Ngân hàng tham gia thị trường tiền số: MB dự kiến thành lập sàn giao dịch đầu tiên, TCBS đã tích hợp vào bảng giá, VPBank để ngỏ khả năng nhập cuộc

Ngân hàng tham gia thị trường tiền số: MB dự kiến thành lập sàn giao dịch đầu tiên, TCBS đã tích hợp vào bảng giá, VPBank để ngỏ khả năng nhập cuộc

13:25 , 14/08/2025
Chân dung chủ tịch ngân hàng Việt Nam đầu tiên tham dự diễn đàn khu vực APEC

Chân dung chủ tịch ngân hàng Việt Nam đầu tiên tham dự diễn đàn khu vực APEC

11:52 , 14/08/2025
Giá vàng trong nước hôm nay vọt tăng, tiến sát mốc 125 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước hôm nay vọt tăng, tiến sát mốc 125 triệu đồng/lượng

08:48 , 14/08/2025
Chủ tịch Trần Hùng Huy góp tiếng nói của doanh nghiệp Việt Nam trên diễn đàn khu vực APEC

Chủ tịch Trần Hùng Huy góp tiếng nói của doanh nghiệp Việt Nam trên diễn đàn khu vực APEC

08:00 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên