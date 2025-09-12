Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam Nguyễn Đức Thiện

12-09-2025 - 17:55 PM | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Thiện (SN 1985).

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Thiện (SN 1985), trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Bắt tạm giam Nguyễn Đức Thiện- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Đức Thiện. Ảnh: CA Đà Nẵng

Trước đó, vào tối 19/03/2025, Nguyễn Đức Thiện ngồi nhậu với chị P.T.Q A (SN 2002), trú phường Hoà Cường, thành phố Đà Nẵng cùng một số bạn bè tại quán nhậu trên đường Hồ Nghinh, phường An Hải. Cùng lúc đó, anh N.T.N (SN 1981), trú phường An Hải cũng đang ngồi nhậu với chị N.T.K.A (SN 1992), trú phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và một số người bạn khác tại quán nhậu bên cạnh.

Do có quen biết từ trước nên anh N có điện thoại rủ chị Q.A đi nhậu thì biết chị này đang ngồi quán kế bên. Lát sau, anh N cùng chị K.A có cầm ly bia qua mời bàn chị Q.A thì giữa chị K.A và Thiện có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. 

Chứng kiến sự việc, anh N đứng ra can ngăn (vì Thiện và anh N biết nhau) nhưng Thiện lại nghĩ là anh N chửi mình. Sau khi anh N và chị K.A về lại bàn thì Thiện vẫn ấm ức nên đã điện thoại rủ thêm 02 người bạn tên Bi và Lợi (chưa rõ nhân thân lai lịch) đến để hỗ trợ mình “giải tỏa”. 03 đối tượng sau đó dùng tay, chân đánh anh N gây thương tích 16%.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời khuyến cáo, yêu cầu các đối tượng còn lại sớm đến cơ quan Công an đầu thú để được hưởng được sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

