Bắt tạm giam Phạm Duy và 2 đối tượng

Công an tỉnh Quảng Trị ngày 3/11 cho biết vừa triệt phá thành công một chuyên án về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cơ quan CSĐT đã khởi tố và tạm giam Phạm Duy, Nguyễn Văn Dũng và Phan Việt Trung.

Theo điều tra, các đối tượng ngoại tỉnh này đã thuê nhà tại Quảng Trị, tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất "cắt cổ" lên tới 240% đến 644%/năm. Nhóm này tiếp cận người dân bằng cách rải tờ rơi tại các khu đông dân cư.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Duy khai nhận, khi người vay có nhu cầu liên hệ vào số điện thoại ghi ở tờ rơi, các đối tượng sẽ cử người đến thẩm định; cho người vay tiền viết giấy vay, cam kết trả nợ theo mẫu đã chuẩn bị sẵn và giải ngân tiền. Hình thức cho vay là trả góp hằng ngày, bằng cách chuyển khoản ngân hàng, lãi suất 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (có thời điểm thu lãi 16.000 đồng/1 triệu đồng/ngày).

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Phạm Duy - Ảnh: CA tỉnh Quảng Trị

Đáng chú ý, để duy trì "vòng xoáy nợ", khi người vay không có khả năng thanh toán, các đối tượng sẽ mở gói vay mới để trả cho gói vay trước. Thượng úy Nguyễn Công Danh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết cách thức này khiến người vay cuốn vào và phụ thuộc vào việc trả nợ.

Từ năm 2023 đến nay, nhóm đối tượng đã thực hiện các giao dịch vay tiền với tổng số tiền hơn 25 tỉ đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và TP. Huế, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng. Điển hình, chị H.T.T. (phường Nam Đông Hà) từ gói vay ban đầu 5 triệu đồng đã phải vay tổng cộng 48 gói với số tiền hơn 348 triệu đồng, bị thu lợi bất chính hơn 110 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm các đối tượng theo Điều 201, Bộ luật Hình sự.