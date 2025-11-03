Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giữ cụ bà Phan Thị Thu Hiền

03-11-2025 - 12:24 PM | Xã hội

Phan Thị Thu Hiền là đối tượng truy nã dưới "vỏ bọc" chủ cơ sở kinh doanh đồ gỗ.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao và Công an phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) bắt giữ đối tượng Phan Thị Thu Hiền (sinh năm 1957), quê ở xã Phú Lộc, thành phố Huế; trú tại phường Thanh Khê sau hơn 12 năm lẩn trốn quyết định truy nã của cơ quan Công an.

Bắt giữ cụ bà Phan Thị Thu Hiền- Ảnh 1.

Phan Thị Thu Hiền khi bị bắt. Ảnh: CA Đà Nẵng

Được biết, vào cuối năm 2012, Hiền đã trộm cắp 100 triệu đồng của hành khách trên xe ô tô (không rõ biển kiểm soát) đi từ Ngã ba Huế (Đà Nẵng) đến đoạn đường thuộc xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ). Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành (cũ) tiến hành làm việc và cho tại ngoại, lợi dụng cơ hội này, Hiền đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bắt giữ cụ bà Phan Thị Thu Hiền- Ảnh 2.

Chân dung Phan Thị Thu Hiền. Ảnh: CA Đà Nẵng

Ngày 8/4/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành ra quyết định truy nã toàn quốc, loại “nguy hiểm” đối với Hiền. Sau thời gian áp dụng các biện pháp xác minh, truy xét, đến 17 giờ ngày 31/10/2025, cơ quan Công an đã bắt được Phan Thị Thu Hiền khi đối tượng đang ở tại căn nhà thuê trên đường Kỳ Đồng, phường Thanh Khê khi đối tượng đang trong “vỏ bọc” là chủ cơ sở kinh doanh, buôn bán đồ gỗ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng điều tra làm rõ.

Truy nã đặc biệt nhân viên kinh doanh Cấn Đình Mạnh

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Truy nã đặc biệt nhân viên kinh doanh Cấn Đình Mạnh

Truy nã đặc biệt nhân viên kinh doanh Cấn Đình Mạnh Nổi bật

Mất 7,9 lượng vàng lúc đi chợ, danh tính kẻ trộm khiến gia chủ sững sờ

Mất 7,9 lượng vàng lúc đi chợ, danh tính kẻ trộm khiến gia chủ sững sờ Nổi bật

342 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

342 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

11:53 , 03/11/2025
Cận cảnh rác gỗ 'khổng lồ' bủa vây hồ thủy điện lớn thứ 2 tỉnh Nghệ An

Cận cảnh rác gỗ 'khổng lồ' bủa vây hồ thủy điện lớn thứ 2 tỉnh Nghệ An

11:41 , 03/11/2025
Mưa xối xả trở lại, lũ lên báo động 3 ở Huế - Đà Nẵng

Mưa xối xả trở lại, lũ lên báo động 3 ở Huế - Đà Nẵng

09:59 , 03/11/2025
CLIP: Mưa lớn, xuất hiện hố sụp ở khu chung cư tại Đà Nẵng

CLIP: Mưa lớn, xuất hiện hố sụp ở khu chung cư tại Đà Nẵng

09:40 , 03/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên