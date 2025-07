Bắt tạm giam Trần Hồng Tiến

Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can Trần Hồng Tiến, sinh năm 1992, trú tại xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó khi vào trang mạng xã hội Facebook "Kết nối Đường 10 + Bom Bo + Đak Nhau", Trần Hồng Tiến thấy trên trang có đăng thông tin mua điều bông nên đã để lại bình luận muốn bán điều bông tại khu vực bến Đak Dên, xã Đak Nhau cùng số điện thoại liên lạc.

Ngày 10/7, bà Bùi Thị Tươi gọi điện thoại cho Tiến hỏi mua điều bông, Tiến đồng ý bán và đưa bà Tươi đi xem vườn. Trước khi vào vườn, bà Tươi hỏi Tiến vườn có bằng phẳng không, điều có đẹp không?

Do vườn điều của Tiến dốc, xấu, đường khó đi nếu bà Tươi đến xem sẽ không mua nên Tiến đã chở bà Tươi đến vườn điều xen canh cà phê của một người khác.

Tiến tự nhận vườn điều này của mình muốn bán điều bông. Sau khi xem vườn, bà Tươi đồng ý mua điều bông trên 3,5 ha với giá 60 triệu đồng, thời hạn một vụ điều và cà phê.

Bà Tươi không biết chữ nên Tiến đã dùng tên Nguyễn Văn Lợi để viết giấy mua bán, Tiến đã nhận trước 30 triệu đồng tiền cọc của bà Tươi.

Bắt quả tang và khám xét người Trần Hồng Tiến (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Sáng 22/7, bà Tươi hẹn Tiến đến nhà để trả số tiền còn lại. Nghi ngờ bị Tiến lừa đảo nên bà Tươi đã trình báo cơ quan công an.

Lần giao dịch này bà Tươi yêu cầu bớt 5 triệu đồng thì Tiến đồng ý. Tiến viết lại giấy mua bán cho bà Tươi nhưng lại lấy tên Nguyễn Văn Khang. Khi Tiến nhận 25 triệu đồng của bà Tươi thì bị công an bắt quả tang.