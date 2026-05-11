“Bắt tay” với một địa phương Lào, Bầu Đức muốn trồng 5.000 ha sản vật tỷ USD của Việt Nam

Sản vật này là cà phê.

Ngày 10/5 vừa qua, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) và lãnh đạo tỉnh Champasak (Lào) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc trồng 5.000 ha cà phê và hỗ trợ phát triển cộng đồng tại tỉnh này.

Lễ ký kết dưới sự chứng kiến của Tổng lãnh sự Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại TP Đà Nẵng, Bí thư Tỉnh ủy Champasak và lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai.

Theo biên bản ghi nhớ trên, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức sẽ đầu tư trồng vùng nguyên liệu 5.000 ha cà phê và xây dựng nhà máy chế biến tại cao nguyên Bolaven . Mục tiêu tập đoàn là hướng tới sản xuất cà phê chất lượng cao phục vụ xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Dự án cũng là một phần trong kế hoạch nâng tổng diện tích vùng nguyên liệu cà phê của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai lên mức hơn 20.000 ha tại ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, với tham vọng vươn lên vị trí doanh nghiệp dẫn đầu thế giới về diện tích vùng trồng.

Ông Phimphone Phandanouvong, Phó Chủ tịch Uỷ ban Chính quyền tỉnh Champasak và ông Đoàn Nguyên Đức ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: Tiền phong

Đáng chú ý, tại lễ ký kết, ông Alounxay Sounnalath, Bí thư Tỉnh ủy Champasak, cho hay chính quyền tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi, hợp tác chặt chẽ với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trong lĩnh vực đầu tư nông nghiệp công nghệ cao. Tỉnh cũng kỳ vọng doanh nghiệp sớm thúc đẩy triển khai dự án, tạo động lực cho sự phát triển.

Về phía địa phương đối tác, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, tỉnh Gia Lai và tỉnh Champasak đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Do đó, việc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đầu tư vào nông nghiệp tại tỉnh này sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đồng thời cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh.

Ông Đoàn Nguyên Đức chia sẻ tại sự kiện: “Đầu tư về nông nghiệp phải có đất đai nên tôi rất mong tỉnh Champasak hỗ trợ. Tôi cũng tin tưởng hôm nay chúng ta gặp nhau là những người nói sẽ làm”.

Để thực hiện mục tiêu trồng mới 7.000 ha cà phê trong năm nay, vào ngày 29/4, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã hoàn tất đợt huy động 2.000 tỷ đồng thông qua trái phiếu mã HAG12601, với kỳ hạn 36 tháng. Lô trái phiếu này được xếp hạng tín nhiệm mức A bởi Fiin Ratings, đồng thời được bảo lãnh thanh toán bởi Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), qua đó tạo nguồn tài chính để tập đoàn triển khai các dự án vùng trồng tại khu vực Đông Dương.

Hoàng Anh Gia Lai tiên phong đầu tư vào Lào, Campuchia và Thái Lan

Cà phê là mặt hàng tỷ USD nổi tiếng của Việt Nam. Ảnh minh họa

Trên thực tế, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai hiện là doanh nghiệp lớn thứ hai cả nước trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông nghiệp. Doanh nghiệp của bầu Đức đã tiên phong đầu tư vào Lào, Campuchia và Thái Lan, khi tập trung vào cây ăn quả như chuối, mít, xoài, sầu riêng cùng nhiều loại cây nông nghiệp khác.

Mới đây nhất, trong ngày 29/3, tại lễ ký kết hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và 4 tỉnh nam Lào gồm Attapeu, Champasak, Salavan và Sekong, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai được tỉnh Attapeu trao giấy phép gia hạn biên bản ghi nhớ dự án trồng rừng đa canh. Dự án này là một phần trong chuỗi hoạt động đầu tư của Hoàng Anh Gia Lai tại Lào.

Hiện nay, Hoàng Anh Gia Lai đang triển khai 5 dự án quy mô lớn trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại Lào, với các sản phẩm chủ lực như chuối tươi, sầu riêng, cà phê và dâu tằm tơ, tập trung tại hai tỉnh là Attapeu và Champasak.

Cùng ngày 29/3, tại sự kiện lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã ký kết ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 với các tỉnh đông bắc Campuchia, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, đã ký ghi nhớ hợp tác với tỉnh Stung Treng về việc đầu tư phát triển dự án trồng cây ăn quả và cây công nông nghiệp với diện tích 1.918 ha tại tỉnh Stung Treng. Tổng vốn của dự án dự kiến là gần 29 triệu USD.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai là một trong những doanh nghiệp tiên phong đầu tư vào nông nghiệp tại Campuchia. Đến nay, tập đoàn đã có 3.000 ha diện tích trồng chuối, sầu riêng, dâu tằm tơ tại quốc gia này.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026 của Hoàng Anh Gia Lai, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.784 tỷ đồng. Trong đó, mảng trái cây đóng góp 1.314,7 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của tập đoàn trong quý I đầu năm đạt 2.663,1 tỷ đồng.