Một cổ phiếu trên HOSE bất ngờ "trần cứng" 3 phiên liên tiếp, chuyện gì đang xảy ra?

Trong bối cảnh thị trường giằng co quanh vùng đỉnh, cổ phiếu HRC của CTCP Cao su Hòa Bình tiếp tục “tím lịm” trong phiên sáng 11/5, qua đó ghi nhận ba phiên tăng trần liên tiếp. Chỉ sau ba phiên giao dịch, thị giá HRC đã tăng khoảng 22%, lên 42.100 đồng/cp.

Dù thanh khoản nhìn chung vẫn khá khiêm tốn, song giao dịch vài phiên gần đây đã cải thiện rõ rệt với khối lượng khớp lệnh tăng vọt lên hàng chục nghìn đơn vị.

Không phải cái tên nổi bật trên thị trường, nhưng HRC từng gây chú ý hồi đầu năm với chuỗi tăng trần kéo dài hàng chục phiên liên tiếp. Thị giá cổ phiếu khi đó leo từ khoảng 25.000 đồng/cp lên sát 100.000 đồng/cp chỉ sau chưa đầy 3 tháng. Như vậy, dù hồi phục mạnh, song mức giá này còn cách xa rất đỉnh cũ thiết lập hồi đầu năm.

Động lực tăng khi đó kỳ vọng liên quan đến kế hoạch tái cơ cấu và giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã: GVR) – cổ đông chi phối hiện nắm giữ 55,06% vốn tại Cao su Hòa Bình.

Trở lại hoạt động kinh doanh, đà tăng hiện tại của HRC xuất hiện sau khi doanh nghiệp công bố kết quả quý I/2026 khởi sắc . Theo báo cáo tài chính, doanh thu thuần đạt 95 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ, trong đó doanh thu từ cao su đóng góp 94 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 15 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Trừ các chi phí, công ty báo lãi sau thuế 7 tỷ đồng, cao gấp 5 lần quý I/2025.

Trong quý I, sản lượng khai thác đạt 435 tấn, còn sản lượng chế biến đạt 747 tấn. Riêng tháng 3/2026, công ty tạm ngưng khai thác mủ do vườn cây bước vào giai đoạn rụng lá. Lũy kế quý I, sản lượng khai thác đạt 388 tấn, tương đương 11,44% kế hoạch năm. Sản lượng giao bán đạt 1.857 tấn, tương ứng doanh thu tỷ đồng.