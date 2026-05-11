“Gà đẻ trứng vàng” đồng loạt báo tin vui, CTCK dự báo MWG vượt kế hoạch lợi nhuận 2026

Ngày 8/5, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) đã tổ chức buổi gặp gỡ nhà đầu tư, cập nhật nhiều thông tin quan trọng về tình hình hoạt động của các chuỗi.

Theo đánh giá của Vietcap, MWG đang đi đúng lộ trình nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2026 là 9.200 tỷ đồng (+30% YoY). CTCK này kỳ vọng MWG sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận.

Triển vọng vĩ mô hiện vẫn đi đúng lộ trình theo kịch bản cơ sở năm 2026 của MWG với tăng trưởng GDP 7,5% và lạm phát 4,5%. Theo ban lãnh đạo, tác động của lạm phát đến tâm lý người tiêu dùng từ đầu năm đến nay ở mức “có thể chấp nhận được”.

Đáng chú ý, cổ tức và hoạt động mua lại cổ phiếu dự kiến sẽ tăng trong những năm tới nhờ tăng trưởng lợi nhuận cao – mức cổ tức 2.000 đồng/cổ phiếu cho năm 2026 dự kiến sẽ được chi trả thành hai đợt trong nửa cuối năm 2026.

Với từng chuỗi, ban lãnh đạo MWG cho biết Điện Máy Xanh (DMX) đã lên kế hoạch và đặt hàng cho doanh số cả năm 2026, do đó không mối lo ngại nào về rủi ro thiếu hàng. Việc nâng cấp thiết bị ICT nhờ làn sóng AI mới chỉ bắt đầu và dự kiến sẽ tiếp diễn.

Doanh thu theo quý dự kiến không giảm so với quý trước do DMX không ghi nhận hiện tượng người tiêu dùng mua trước các sản phẩm do e ngại giá tăng. Quý 2 được kỳ vọng hưởng lợi từ thời tiết nắng nóng và sự kiện World Cup, qua đó hỗ trợ doanh số máy lạnh và TV.

Theo ban lãnh đạo MWG, An Khang dự kiến sẽ có lãi trong năm 2026 khi các khoản lỗ đã giảm xuống mức tối thiểutrong quý 1/2026. Tuy nhiên, chuỗi nhà thuốc này ưu tiên hiệu quả hoạt động hơn là mở rộng quy mô.

AvaKids tập trung tận dụng nền tảng trực tuyến của MWG nhằm thúc đẩy doanh số online. Việc mở thêm cửa hàng chủ yếu nhằm mục đích tăng độ nhận diện thương hiệu đối với người tiêu dùng.

Bách Hóa Xanh ghi nhận sức mua mạnh tại miền Bắc

Bách Hóa Xanh (BHX) đã mở mới 280 cửa hàng trong quý 1 – đi đúng lộ trình đạt mục tiêu 1.000 cửa hàng cho cả năm 2026. Các cửa hàng này đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động tích cực ở cấp độ cửa hàng.

Nhóm cửa hàng mở trong năm 2024/2025 ghi nhận lợi nhuận từ HĐKD cấp độ cửa hàng tăng lần lượt 30% và tăng nhiều lần YoY. 50% số cửa hàng mới năm 2026 sẽ được mở tại miền Nam, 50% còn lại mở tại miền Bắc và miền Trung.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo cho biết BHX ghi nhận sức mua mạnh tại miền Bắc, đặc biệt khi so với miền Trung. Chuỗi BHX vừa mở cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội. Các cửa hàng miền Bắc có quy mô nhỏ hơn so với miền Nam và miền Trung. Ban lãnh đạo kỳ vọng hiệu quả các cửa hàng miền Bắc cũng sẽ tương đương với hai miền còn lại.

Doanh thu tháng 4 tăng 22% YoY so với mức 19% YoY của quý 1/2026. Tháng 4 và tháng 5 dự kiến sẽ ghi nhận mức cải thiện đáng kể về SSS so với quý 1/2026 khi các cải tiến về danh mục sản phẩm và chất lượng hàng hóa bắt đầu phát huy hiệu quả.

Biên lợi nhuận ròng quý 1/2026 cải thiện lên 2,9% từ mức 2,4% trong quý 4/2025 nhờ kiểm soát chi phí trên diện rộng (hao hụt - đặc biệt trong dịp Tết, chi phí điện nước, vận hành, logistics) và đòn bẩy hoạt động trong bối cảnh tăng trưởng doanh số ở mức gần 20%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2026 dự kiến duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, ban lãnh đạo tập trung nhiều hơn vào tăng trưởng lợi nhuận tuyệt đối trong trung hạn, hướng tới mục tiêu IPO vào năm 2028.