Mai Chi | 11-05-2026 - 12:47 PM | Thị trường chứng khoán

Nóng: Tập đoàn Hoa Sen lên tiếng về vụ điều tra chống bán phá giá tôn thép mạ tại Úc với biên độ lên tới 56%

Tập đoàn Hoa Sen cho biết đây chỉ là mức cáo buộc ban đầu do bên yêu cầu điều tra đưa ra trong đơn kiện, không phải kết luận sơ bộ hay kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra Australia.

Liên quan đến một số thông tin trên truyền thông về việc sản phẩm tôn thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam bị điều tra chống bán phá giá tại Australia với mức biên độ lên tới 56,21%, Tập đoàn Hoa Sen cho biết đây chỉ là mức cáo buộc ban đầu do bên yêu cầu điều tra đưa ra trong đơn kiện , không phải kết luận sơ bộ hay kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra Australia.

Theo thông tin chính thức, ngày 30/4/2026, Ủy ban Chống bán phá giá Australia đã khởi xướng điều tra vụ việc trên cơ sở đơn yêu cầu của BlueScope Steel Limited. Trong hồ sơ khởi xướng, Tập đoàn Hoa Sen và Công ty Cổ phần Thép Nam Kim là hai doanh nghiệp Việt Nam được nêu tên. Hiện vụ việc đang ở giai đoạn khởi xướng , các doanh nghiệp liên quan đang chuẩn bị và trả lời bản câu hỏi điều tra theo quy định của cơ quan điều tra Australia.

Theo lịch trình dự kiến, cơ quan điều tra Australia sẽ ban hành Bản công bố sự kiện trọng yếu chậm nhất vào ngày 18/8/2026 và đưa ra kết luận cuối cùng chậm nhất vào ngày 02/10/2026, chưa tính đến khả năng gia hạn trong quá trình điều tra.

Tập đoàn Hoa Sen nhấn mạnh rằng trong các vụ việc phòng vệ thương mại, bên yêu cầu điều tra thường sử dụng các nguồn dữ liệu tham khảo và giả định do họ lựa chọn để xây dựng mức cáo buộc ban đầu ở mức cao nhằm củng cố cơ sở khởi xướng điều tra. Kết quả cuối cùng chỉ được xác định sau khi cơ quan điều tra thu thập, thẩm tra và đánh giá số liệu thực tế của các doanh nghiệp liên quan.

Với nhiều năm tham gia các vụ việc phòng vệ thương mại tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm, Tập đoàn Hoa Sen đã đạt nhiều kết quả tích cực khi cơ quan điều tra sử dụng và thẩm tra số liệu thực tế của doanh nghiệp. Đáng chú ý, trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn thép mạ kẽm tại Australia năm 2015, mặc dù bên yêu cầu điều tra từng cáo buộc biên độ bán phá giá đối với Việt Nam ở mức 16,26%, Tập đoàn Hoa Sen vẫn đạt kết quả thuế chống bán phá giá 0% sau quá trình cơ quan điều tra xem xét, thẩm tra hồ sơ và số liệu thực tế của doanh nghiệp. Điều này cho thấy mức cáo buộc ban đầu không phản ánh kết quả cuối cùng của vụ việc.

Đối với vụ việc tại Australia lần này, Tập đoàn Hoa Sen sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra Australia để cung cấp thông tin đầy đủ, đúng thời hạn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn, đồng thời góp phần bảo vệ uy tín của ngành thép Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

