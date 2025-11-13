Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Trần Phạm Phú Quang sinh năm 2006

13-11-2025 - 09:39 AM | Xã hội

Trần Phạm Phú Quang bị bắt tạm giam về tội “Trộm cắp tài sản” do ép buộc một thiếu niên 13 tuổi thực hiện hành vi trộm cắp.

Ngày 12/11/2025, Công an xã Núi Thành, TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Phạm Phú Quang (sinh năm 2006, trú thôn Mỹ Bình, xã Núi Thành) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, Quang đã đe dọa, ép buộc một thiếu niên 13 tuổi trú cùng địa phương thực hiện các vụ trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Bắt Trần Phạm Phú Quang sinh năm 2006- Ảnh 1.

Công an đọc các quyết định với Trần Phạm Phú Quang - Ảnh: CA Đà Nẵng

Cụ thể, sáng ngày 02/9/2025, dưới sự hướng dẫn của Quang, thiếu niên này đã đột nhập một tiệm điện thoại trên đường Nguyễn Văn Linh, trộm 2 chiếc điện thoại. Quang sau đó đem cầm cố được 1,8 triệu đồng. Rạng sáng 03/9, cả hai tiếp tục trộm tại một tiệm điện thoại khác, chiếm đoạt thêm 2 điện thoại di động và cầm được 2,3 triệu đồng, rồi chia nhau tiêu xài.

Quá trình điều tra, Công an xã Núi Thành đã làm rõ hành vi của Trần Phạm Phú Quang nên đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

