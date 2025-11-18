Bắt Trần Thị Minh Hà

Ngày 2/11 vừa qua, Công an phường Hương Trà (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trần Thị Minh Hà (SN 1979, trú tại phường Phong Thái, TP Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Thị Minh Hà (Ảnh: Công an TP Huế).

Trước đó, vào lúc 19h15 ngày 1/11, Công an phường Hương Trà tiếp nhận tin báo của bà T.T.L. về việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, lấy trộm 35 chiếc nhẫn vàng, 1 lắc vàng và 1 miếng vàng miếng, tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Hương Trà đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ.

Đến 24h cùng ngày, cơ quan Công an xác định đối tượng nghi vấn là Trần Thị Minh Hà và mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Hà khai nhận do là cháu ruột của bị hại, thường xuyên lui tới nhà nên biết rõ quy luật sinh hoạt. Lợi dụng lúc nạn nhân đi chợ vắng, Hà đã lén lút đột nhập, lấy trộm toàn bộ số vàng nói trên.

Sau khi bị phát hiện, đối tượng đã tự nguyện giao nộp tang vật.