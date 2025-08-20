Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt trọn khoảnh khắc nữ tỷ phú cất tiếng ca giữa cờ hoa tháng 8

20-08-2025 - 17:10 PM | Tài chính - ngân hàng

Tại lễ khánh thành Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC) diễn ra sáng 19/8 tại TP.HCM, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bất ngờ cất tiếng hát "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó". Khoảnh khắc đặc biệt này gây ấn tượng mạnh trong không gian rợp cờ hoa chào mừng Quốc khánh.

Xuất hiện tại sự kiện với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT HDBank, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo không chỉ phát biểu mà còn khiến khán phòng bất ngờ khi thể hiện ca khúc gắn liền với lịch sử cách mạng. Tiếng hát giữa những ngày cờ hoa tháng Tám lịch sử đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng quan khách.

Bắt trọn khoảnh khắc nữ tỷ phú cất tiếng ca giữa cờ hoa tháng 8- Ảnh 1.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thể hiện ca khúc “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” trước quan khách.

Cũng tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đã có chia sẻ xoay quanh vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Theo đó, nữ tỷ phú khẳng định khu vực kinh tế tư nhân, theo tinh thần Nghị quyết 68, đang ngày càng thể hiện vai trò tiên phong. Việc hơn 250 dự án được khởi công, khánh thành cùng ngày là minh chứng rõ nét cho sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đặt kỳ vọng, Saigon Marina IFC sẽ trở thành điểm hẹn của các ngân hàng, định chế tài chính, tập đoàn công nghệ, logistic, với hơn 10.000 chuyên gia làm việc hằng ngày. Bên cạnh đó, bà chia sẻ HDBank cùng Vikki Bank đang triển khai ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới và dự án ngân hàng lõi với công nghệ hiện đại, an toàn và thông minh.

Khoảnh khắc nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cất tiếng hát “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” trong lễ khánh thành Saigon Marina IFC.

Theo ông Kim Byoungho, Chủ tịch HDBank, sự ra đời của Saigon Marina IFC là hành động cụ thể nhằm thúc đẩy ngành tài chính Việt Nam bằng tinh thần sáng tạo và tiên phong.

Hiện HDBank có tổng tài sản gần 800 nghìn tỷ đồng, phục vụ hơn 23 triệu khách hàng. "Khát vọng của chúng tôi rất rõ ràng: trở thành một tập đoàn tài chính không chỉ dẫn đầu tại Việt Nam mà còn mang cốt cách, bản lĩnh và sự nồng ấm của con người Việt Nam vươn ra thế giới", ông chia sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh công trình mới sẽ góp phần khơi thông dòng vốn quốc tế, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư toàn cầu. Với việc ứng dụng AI, blockchain và các nền tảng kinh doanh số, Saigon Marina IFC được kỳ vọng sẽ trở thành "ngọn hải đăng" của sự tiến bộ và cơ hội trong khu vực.

Lễ khánh thành Saigon Marina IFC diễn ra tại số 02 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM. Đây là một trong 80 công trình trọng điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Saigon Marina IFC cao 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, tổng diện tích hơn 106.000 m², trong đó 87.000 m² là văn phòng hạng A, phần còn lại dành cho trung tâm thương mại, nhà hàng và tiện ích cao cấp. Tòa tháp nằm trong nhóm ba công trình cao nhất Việt Nam, đạt chuẩn LEED Gold, với hơn 30% diện tích dành cho không gian xanh.

Điểm nhấn của Saigon Marina IFC là hệ thống LED toàn mặt dựng kết hợp quảng trường nhạc nước, tạo nên biểu tượng đô thị hiện đại. Dự án do Keppel (Singapore) phát triển và vận hành, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái Tài chính – Thương mại sôi động tại trung tâm thành phố.

 

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Saigon Marina IFC sẽ là điểm hẹn của các định chế tài chính, tập đoàn công nghệ, logistic với hơn 10.000 chuyên gia làm việc hàng ngày 


Kim Ngân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng 20/8: Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm, mất mốc kỷ lục

Sáng 20/8: Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm, mất mốc kỷ lục Nổi bật

Ngân hàng 'khuấy đảo' lĩnh vực chứng khoán: Sau 'bom tấn' tại Techcombank và VPBank, dự kiến có nhiều thương vụ lớn tại Sacombank, MSB, SeABank, PGBank

Ngân hàng 'khuấy đảo' lĩnh vực chứng khoán: Sau 'bom tấn' tại Techcombank và VPBank, dự kiến có nhiều thương vụ lớn tại Sacombank, MSB, SeABank, PGBank Nổi bật

Vốn hóa VPBank chính thức vượt cả BIDV và Techcombank

Vốn hóa VPBank chính thức vượt cả BIDV và Techcombank

15:25 , 20/08/2025
Phát triển thông tin tín dụng: Đề xuất có cơ chế khai thác dữ liệu từ fintech, công ty cầm đồ,...

Phát triển thông tin tín dụng: Đề xuất có cơ chế khai thác dữ liệu từ fintech, công ty cầm đồ,...

14:01 , 20/08/2025
Diễn đàn Xuất nhập khẩu 2025: Gợi mở chiến lược – Đồng hành cùng doanh nghiệp

Diễn đàn Xuất nhập khẩu 2025: Gợi mở chiến lược – Đồng hành cùng doanh nghiệp

13:30 , 20/08/2025
Ngày 20/8: Tỷ giá ngân hàng lần đầu vượt 26.500 đồng, USD tự do lập đỉnh mới

Ngày 20/8: Tỷ giá ngân hàng lần đầu vượt 26.500 đồng, USD tự do lập đỉnh mới

12:57 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên