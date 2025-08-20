Bắt trọn khoảnh khắc nữ tỷ phú cất tiếng ca giữa cờ hoa tháng 8

Xuất hiện tại sự kiện với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT HDBank, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo không chỉ phát biểu mà còn khiến khán phòng bất ngờ khi thể hiện ca khúc gắn liền với lịch sử cách mạng. Tiếng hát giữa những ngày cờ hoa tháng Tám lịch sử đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng quan khách.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thể hiện ca khúc “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” trước quan khách.

Cũng tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đã có chia sẻ xoay quanh vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Theo đó, nữ tỷ phú khẳng định khu vực kinh tế tư nhân, theo tinh thần Nghị quyết 68, đang ngày càng thể hiện vai trò tiên phong. Việc hơn 250 dự án được khởi công, khánh thành cùng ngày là minh chứng rõ nét cho sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đặt kỳ vọng, Saigon Marina IFC sẽ trở thành điểm hẹn của các ngân hàng, định chế tài chính, tập đoàn công nghệ, logistic, với hơn 10.000 chuyên gia làm việc hằng ngày. Bên cạnh đó, bà chia sẻ HDBank cùng Vikki Bank đang triển khai ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới và dự án ngân hàng lõi với công nghệ hiện đại, an toàn và thông minh.

Khoảnh khắc nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cất tiếng hát “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” trong lễ khánh thành Saigon Marina IFC.

Theo ông Kim Byoungho, Chủ tịch HDBank, sự ra đời của Saigon Marina IFC là hành động cụ thể nhằm thúc đẩy ngành tài chính Việt Nam bằng tinh thần sáng tạo và tiên phong.

Hiện HDBank có tổng tài sản gần 800 nghìn tỷ đồng, phục vụ hơn 23 triệu khách hàng. "Khát vọng của chúng tôi rất rõ ràng: trở thành một tập đoàn tài chính không chỉ dẫn đầu tại Việt Nam mà còn mang cốt cách, bản lĩnh và sự nồng ấm của con người Việt Nam vươn ra thế giới", ông chia sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh công trình mới sẽ góp phần khơi thông dòng vốn quốc tế, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư toàn cầu. Với việc ứng dụng AI, blockchain và các nền tảng kinh doanh số, Saigon Marina IFC được kỳ vọng sẽ trở thành "ngọn hải đăng" của sự tiến bộ và cơ hội trong khu vực.

Lễ khánh thành Saigon Marina IFC diễn ra tại số 02 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM. Đây là một trong 80 công trình trọng điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Saigon Marina IFC cao 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, tổng diện tích hơn 106.000 m², trong đó 87.000 m² là văn phòng hạng A, phần còn lại dành cho trung tâm thương mại, nhà hàng và tiện ích cao cấp. Tòa tháp nằm trong nhóm ba công trình cao nhất Việt Nam, đạt chuẩn LEED Gold, với hơn 30% diện tích dành cho không gian xanh. Điểm nhấn của Saigon Marina IFC là hệ thống LED toàn mặt dựng kết hợp quảng trường nhạc nước, tạo nên biểu tượng đô thị hiện đại. Dự án do Keppel (Singapore) phát triển và vận hành, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái Tài chính – Thương mại sôi động tại trung tâm thành phố.



