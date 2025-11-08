Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt và khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Hoàng Oanh

08-11-2025 - 13:10 PM | Xã hội

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ nhóm 5 người lập kịch bản kết hôn giả với người nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tối 7/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt 5 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức môi giới kết hôn giả gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh năm 1983; Nguyễn Hoàng Anh Vũ, sinh năm 1986 (chồng của Phương Thảo); Thạch Trọng; Nguyễn Ngọc Thảo, sinh năm 2007, cùng trú tại xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp và Nguyễn Thị Hoàng Oanh, sinh năm 1982, trú tại TP.HCM.

Nhóm này do Phương Thảo cầm đầu. Các đối tượng đã nhắm vào một người đàn ông tên H. có quốc tịch Trung Quốc đang cần tìm vợ là người Việt Nam với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Bắt và khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Hoàng Oanh- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh Vũ.

Bắt và khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Hoàng Oanh- Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thảo.

Bắt và khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Hoàng Oanh- Ảnh 3.

Đối tượng Nguyễn Thị Hoàng Oanh.

Bắt và khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Hoàng Oanh- Ảnh 4.

Đối tượng Nguyễn Thị Phương Thảo.

Bắt và khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Hoàng Oanh- Ảnh 5.

Đối tượng Thạch Trọng (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Vào khoảng tháng 4/2025, Phương Thảo (sử dụng tên giả là "Võ Thị Bích Huyền") đã liên lạc với ông H. để thỏa thuận môi giới kết hôn với phụ nữ Việt Nam.

Để tạo niềm tin, nhóm này đã tổ chức một màn kịch rất tinh vi: Phân vai "cô dâu" là Nguyễn Ngọc Thảo với tên giả "Lê Thị Phù Dung"; Nguyễn Thị Hoàng Oanh đóng giả làm "mẹ cô dâu", Nguyễn Hoàng Anh Vũ đóng giả làm "cha cô dâu" và Thạch Trọng đóng giả làm người quen trong xóm, để dàn cảnh gia đình đồng ý cho cuộc hôn nhân.

Sau khi ông H. tin tưởng và đồng ý, nhóm đối tượng đã yêu cầu ông chuyển số tiền 300 triệu đồng vào tài khoản cá nhân, gọi là tiền đặt cọc và chi phí môi giới. Ngay khi tiền được chuyển vào tài khoản, các đối tượng lập tức cắt đứt mọi liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng bị bắt và thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

