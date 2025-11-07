Bắt Nguyễn Hữu Tươi và Đỗ Đăng Khoa

Ngày 7/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, ngày 4/11, Công an phường An Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tươi và Đỗ Đăng Khoa (cùng trú phường An Khê) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Công an đọc quyết định với 2 đối tượng - Ảnh: CA Đà Nẵng

Trước đó, vào ngày 2/11/2025, Công an phường An Khê tiếp nhận tin báo từ anh Huỳnh Nhật Nam (SN 1994, trú phường An Khê, là tài xế xe công nghệ) về việc bị hai đối tượng trên hành hung tại khu vực trước số nhà 61 Ngô Nhân Tịnh.

Theo điều tra, nguyên nhân vụ việc chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong việc xin lùi xe. Sau khi lớn tiếng cãi vã, Nguyễn Hữu Tươi đã dùng tay đánh vào mặt anh Nam gây thương tích nặng.

Nạn nhân bị hành hung - Ảnh: CA Dà Nẵng

Hậu quả của vụ hành hung không chỉ khiến giao thông ùn tắc, gây mất an ninh trật tự khu dân cư, mà còn khiến anh Nam phải nhập viện cấp cứu với các vết thương nghiêm trọng ở vùng mặt, bao gồm gãy xương chính mũi và chấn động não.

Hiện Công an phường An Khê đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.