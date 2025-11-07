Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Nguyễn Hữu Tươi và Đỗ Đăng Khoa

07-11-2025 - 12:59 PM | Xã hội

Tươi và Khoa bị bắt để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 7/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, ngày 4/11, Công an phường An Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tươi và Đỗ Đăng Khoa (cùng trú phường An Khê) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Bắt Nguyễn Hữu Tươi và Đỗ Đăng Khoa- Ảnh 1.

Công an đọc quyết định với 2 đối tượng - Ảnh: CA Đà Nẵng

Trước đó, vào ngày 2/11/2025, Công an phường An Khê tiếp nhận tin báo từ anh Huỳnh Nhật Nam (SN 1994, trú phường An Khê, là tài xế xe công nghệ) về việc bị hai đối tượng trên hành hung tại khu vực trước số nhà 61 Ngô Nhân Tịnh.

Theo điều tra, nguyên nhân vụ việc chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong việc xin lùi xe. Sau khi lớn tiếng cãi vã, Nguyễn Hữu Tươi đã dùng tay đánh vào mặt anh Nam gây thương tích nặng.

Bắt Nguyễn Hữu Tươi và Đỗ Đăng Khoa- Ảnh 2.

Nạn nhân bị hành hung - Ảnh: CA Dà Nẵng

Hậu quả của vụ hành hung không chỉ khiến giao thông ùn tắc, gây mất an ninh trật tự khu dân cư, mà còn khiến anh Nam phải nhập viện cấp cứu với các vết thương nghiêm trọng ở vùng mặt, bao gồm gãy xương chính mũi và chấn động não.

Hiện Công an phường An Khê đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Hứa Thị Lê

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau Nổi bật

Cảnh tượng đau lòng khi bão số 13 đi qua

Cảnh tượng đau lòng khi bão số 13 đi qua Nổi bật

Sáng nay, Quy Nhơn thức dậy trong hoang tàn

Sáng nay, Quy Nhơn thức dậy trong hoang tàn

11:29 , 07/11/2025
Bắt Lục Minh Tuấn

Bắt Lục Minh Tuấn

10:40 , 07/11/2025
Hà Nội mờ sương, đặc bụi, người dân khổ sở đi làm

Hà Nội mờ sương, đặc bụi, người dân khổ sở đi làm

10:37 , 07/11/2025
Clip sóng biển tràn vào nhà dân do ảnh hưởng của bão số 13: khoảnh khắc khiến tất cả kinh sợ

Clip sóng biển tràn vào nhà dân do ảnh hưởng của bão số 13: khoảnh khắc khiến tất cả kinh sợ

10:29 , 07/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên