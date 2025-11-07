Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Vũ Mạnh Minh sinh năm 1988

07-11-2025 - 09:10 AM | Xã hội

Công an TP Hà Nội bắt giữ Vũ Mạnh Minh vì hành vi rao bán và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng cùng công cụ hỗ trợ.

Ngày 06/11/2025, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng Vũ Mạnh Minh (sinh năm 1988, thường trú tỉnh Ninh Bình; nơi ở hiện tại: tổ 24 phường Lĩnh Nam, Hà Nội) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện tài khoản Facebook của Minh đăng tải nội dung rao bán các loại đạn dùng cho súng tự chế PCP và súng thể thao.

Ngày 02/11/2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính Minh. Qua kiểm tra, Minh đã khai nhận và giao nộp 01 khẩu súng cùng nhiều viên đạn cất giấu tại chỗ ở.

Bắt Vũ Mạnh Minh sinh năm 1988- Ảnh 1.

Đối tượng Vũ Mạnh Minh sinh năm 1988 - Ảnh: CA TP Hà Nội

Kết quả giám định cho thấy số súng, đạn Minh tàng trữ là vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ. Ngày 03/11/2025, Cơ quan điều tra CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Mạnh Minh.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đồng thời tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí để bảo đảm an ninh trật tự.

