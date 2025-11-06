Khám xét nơi ở, truy nã khẩn Đặng Thị Huệ

Ngày 6/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết trên báo Pháp luật TP.HCM rằng Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thị Huệ (SN 1981, trú tại xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Chân dung Đặng Thị Huệ. Ảnh: Kiến thức

Theo kết quả điều tra ban đầu mà báo Công Lý đăng tải, thời gian qua, Đặng Thị Huệ đã rời khỏi nơi cư trú và thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải các video, bài viết, buổi hội luận có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, phỉ báng chính quyền nhân dân. Các nội dung này được xác định là gây hoang mang dư luận, kích động tâm lý chống đối, làm suy giảm niềm tin của người dân vào Nhà nước.

Những hành vi của bị can được xác định xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vi phạm các quy định về an ninh mạng và pháp luật hình sự Việt Nam.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và chính quyền xã Thư Vũ tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố bị can, đồng thời khám xét nơi ở của Đặng Thị Huệ tại thôn Đông Vinh, xã Thư Vũ theo đúng trình tự pháp luật.

Hiện nay, Lệnh truy nã đối với bị can đã được ban hành để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định.