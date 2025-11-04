Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy nã đặc biệt "ông trùm" Ngô Văn Phương

04-11-2025 - 10:18 AM | Xã hội

Ngô Văn Phương bị truy nã về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ngày 4/11 cho biết đã ra quyết định truy nã Ngô Văn Phương (SN: 1999; thường trú tại: xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra xác định, vào năm 2023, nhóm của Phương đã dụ dỗ nhiều nhà đầu tư vào sàn tiền ảo Lion Broker. Khi các nạn nhân nạp tiền tham gia, các đối tượng đã cho “sập tài khoản” và chiếm đoạt số tiền đầu tư.

Truy nã đặc biệt "ông trùm" Ngô Văn Phương- Ảnh 1.

Quyết định truy nã Ngô Văn Phương - Ảnh: CA TP Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 11/09/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phương về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 15/10/2025, CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Ngô Văn Phương.

Công an TP Hà Nội đề nghị nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0945050083), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Công an Hà Nội truy tìm Lương Văn Thơm

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cơn bão sắp đổ bộ vào đất liền nước ta có cường độ rất mạnh, gây mưa to đến rất to

Cơn bão sắp đổ bộ vào đất liền nước ta có cường độ rất mạnh, gây mưa to đến rất to Nổi bật

Bão có thể đổ bộ với kịch bản rất xấu

Bão có thể đổ bộ với kịch bản rất xấu Nổi bật

Bí thư Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Bí thư Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

09:59 , 04/11/2025
Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội

Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội

09:42 , 04/11/2025
Trước khi bị bắt liên quan đến Hoàng Hường, “bà trùm” Nguyễn Thị Tường An làm chủ loạt doanh nghiệp

Trước khi bị bắt liên quan đến Hoàng Hường, “bà trùm” Nguyễn Thị Tường An làm chủ loạt doanh nghiệp

09:30 , 04/11/2025
Công an Hà Nội truy tìm Lương Văn Thơm

Công an Hà Nội truy tìm Lương Văn Thơm

09:16 , 04/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên