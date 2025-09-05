Bầu Đức bất ngờ tái xuất mảng bất động sản sau 3 tháng tuyên bố “Không bao giờ làm, dù một năm lời 1.000 tỷ đồng”

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025 được tổ chức vào cuối tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã trao bản ghi nhớ đầu tư dự án Khu phức hợp Phù Đổng cho ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao bản ghi nhớ đầu tư cho ông Đoàn Nguyên Đức (ảnh: Tạp chí Gia đình Việt Nam).



Dự án Khu phức hợp Phù Đổng có quy mô gồm khối chung cư phức hợp 25 tầng và khu nhà phố thương mại 3,5 tầng, được xây dựng trên diện tích gần 7.000 m2 đất sạch tại phường Pleiku. Tổng mức đầu tư dự kiến là 400 tỷ đồng.

Vị trí xây dựng dự án tại đường Phù Đổng, nằm sát Khách sạn Mường Thanh Grand, đối diện với trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, một vị trí chiến lược tại trung tâm Pleiku.

Doanh nghiệp cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng về tài chính và có thể khởi công ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Được biết, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai từng có giai đoạn vàng son trong lĩnh vực địa ốc. Từ năm 2006 đến 2012, bất động sản là ngành chủ lực, mang về doanh thu kỷ lục cho tập đoàn. Năm 2009, với 4 dự án lớn tại TP. HCM gồm New SaiGon, Hoang Anh River View, Phú Hoàng Anh và Hoàng Anh Golden House, đã giúp doanh nghiệp thu về hơn 3.300 tỷ đồng (chiếm tới 77% tổng doanh thu năm đó).

Dấu ấn Hoàng Anh Gia Lai còn trải dài tại Gia Lai, Quy Nhơn, Đắk Lắk, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Tuy nhiên, sau giai đoạn đỉnh cao, tập đoàn của bầu Đức dần rút khỏi bất động sản để tái cơ cấu, tập trung nguồn lực cho nông nghiệp. Đến nay, Hoàng Anh Gia Lai đã thành công trong việc hoán đổi nợ, thu hút cổ đông mới, thoát khỏi tình trạng lỗ lũy kế.

Bầu Đức tại Đại hội cổ đông (ảnh: Sơn Nhung, Người Lao Động).

Vào ngày 6/6/2025, tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức tuyên bố: “Từ nay về sau, Hoàng Anh Gia Lai sẽ không bao giờ đầu tư ra ngoài lĩnh vực nông nghiệp. Tôi sẽ không bao giờ làm bất động sản, dù một năm lời 1.000 tỷ đồng cũng không làm”.

“Tôi sẽ làm nông nghiệp để chứng minh rằng làm nông nghiệp trên đất nước Việt Nam là sống tốt, là bền vững. Tôi hy vọng từ nay trở đi, Hoàng Anh Gia Lai Group sẽ trở lại thời hoàng kim của năm 2008” - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai khẳng định.

Dự án Khu phức hợp Phù Đổng tại tỉnh Gia Lai không chỉ đánh dấu sự trở lại của bầu Đức trong lĩnh vực địa ốc, mà còn hứa hẹn tạo điểm nhấn mới cho diện mạo đô thị khu vực.



