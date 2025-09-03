Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, kiến nghị bổ sung hai nội dung quan trọng vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2024.

Trong đó, nội dung đáng chú ý là kiến nghị khôi phục quy định công nhận “hộ gia đình” là người sử dụng đất.

Theo HoREA, trước đây, Luật Đất đai 2013 đã công nhận tư cách này nhưng đến Luật Đất đai 2024 không còn quy định. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũ khi đó giải thích “hộ gia đình” không có tư cách pháp nhân nên không thể là người sử dụng đất.

Tuy nhiên, HoREA cho rằng cách giải thích này chưa phù hợp với Bộ Luật Dân sự 2015, cũng như chưa kế thừa tinh thần pháp luật đất đai qua các thời kỳ.

Hiệp hội dẫn chứng, trong dự thảo Luật Đất đai 2024 hiện vẫn còn đến 121 điểm, khoản, điều sử dụng từ “hộ gia đình” với tư cách là chủ thể sử dụng đất. Trên thực tế, đất ở, đất vườn và các loại đất nông nghiệp khác vẫn thường do cả gia đình cùng quản lý, sử dụng theo truyền thống “cha truyền con nối” nên khó có thể tách riêng theo từng cá nhân.

Theo HoREA, việc đưa “hộ gia đình” trở lại là người có quyền sử dụng đất là cần thiết nhằm bảo đảm tính kế thừa pháp lý, đồng thời phản ánh đúng thực tiễn tại nhiều địa phương.

Cũng trong văn bản gửi các cơ quan chức năng, Hiệp hội kiến nghị điều chỉnh quy định về thu hồi đất theo tiến độ thực tế, thay vì bị ràng buộc theo tiến độ dự án được phê duyệt.

HoREA cho rằng, quy định hiện hành mới chỉ cho phép thu hồi đất theo tiến độ dự án đầu tư nêu trong văn bản chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư.

Trong khi đó, thực tế nhiều dự án không có phân kỳ tiến độ sử dụng đất, trong quá trình giải phóng mặt bằng các dự án thường gặp khó khăn, buộc phải thu hồi đất thành nhiều đợt.

HoREA cho rằng, điều này khiến khoản 2 Điều 80 có sự “vênh” với khoản 4 Điều 116 Luật Đất đai 2024, vốn đã thừa nhận khả năng thu hồi, bồi thường, tái định cư theo tiến độ.

Do đó, HoREA đề nghị bổ sung quy định cho phép cơ quan có thẩm quyền được quyết định thu hồi đất một hoặc nhiều đợt theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt.

Việc điều chỉnh này được cho là sẽ tháo gỡ vướng mắc, giúp địa phương chủ động hơn trong công tác thu hồi đất, đồng thời bảo đảm tiến độ triển khai dự án và quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi.

Chủ nhà ngậm ngùi giảm giá sâu nhiều tháng nhưng vẫn ế, chỉ vì căn nhà “mắc lỗi” vị trí khiến ai xem cũng lắc đầu Một căn nhà hiện đại với thiết kế khang trang, nội thất sang trọng, ban đầu được rao bán với giá hàng chục tỷ đồng. Thế nhưng, sau nhiều tháng chào bán, chủ nhà buộc phải hạ giá liên tục mà vẫn không có khách nào thực sự muốn xuống tiền.



