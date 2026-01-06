Bầu Đức muốn 'dứt tình' với HAGL Agrico

Ngày 5/1, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) - doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị - có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đăng ký bán ra toàn bộ lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã chứng khoán: HNG).

Cụ thể, HAG đăng ký bán 91.375.000 cổ phiếu HNG, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 8,24% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến được thực hiện hoàn toàn thông qua phương thức thỏa thuận nhằm phục vụ mục đích cơ cấu lại các khoản đầu tư.

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến bắt đầu từ ngày 8/1-6/2. Nếu giao dịch này diễn ra thành công, Hoàng Anh Gia Lai sẽ giảm tỷ lệ sở hữu từ 8,24% xuống còn 0% và chính thức thoái sạch vốn, không còn nắm giữ bất kỳ cổ phần nào tại HNG.

Quý III/2025, doanh thu của HNG đạt khoảng 215 tỷ đồng nhưng gánh nặng chi phí tài chính khiến doanh nghiệp vẫn báo lỗ sau thuế khoảng 119 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của HNG đạt 431 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ nhưng khoản lỗ ròng lên tới khoảng 378 tỷ đồng. Tại ngày 30/9/2025, HNG lỗ lũy kế lên gần 9.800 tỷ đồng.

Được thành lập từ năm 2010, HAGL Agrico tập trung trồng các loại cây cao su, cây cọ dầu với tổng diện tích 85.000 ha ở Gia Lai, Đắk Lắk, Lào và Campuchia. Tuy nhiên, do giá cao su giảm mạnh, công ty rơi vào khủng hoảng, tổng nợ đến ngày 3/8/2018 là 18.414 tỷ đồng.

Do đó, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị HAGL Agrico đã mời gọi Thaco là nhà đầu tư chiến lược. Đến ngày 8/8/2018, Thaco và HAGL Agrico ký kết hợp tác chiến lược. Sau đại hội cổ đông bất thường của HAGL Agrico ngày 8/1/2021, Thaco đã chính thức tiếp quản HAGL Agrico. Đồng thời, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco - trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của HAGL Agrico.

Sau nhiều năm liên tục thoái vốn để cơ cấu tài chính, đến tháng 12/2025, Hoàng Anh Gia Lai chỉ còn nắm khoảng 8,24% vốn điều lệ HNG - tương ứng hơn 91,3 triệu cổ phiếu.