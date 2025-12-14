"Bẫy 5.000 đồng" từ shipper giả mạo, nhiều người suýt sập bẫy

Phản ánh đến phóng viên Báo Người Lao Động, chị Nguyễn Thu Thủy (ngụ TPHCM) cho biết vừa nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên giao hàng của bưu điện, thông báo chị có "đơn hàng tài liệu từ ngân hàng" sắp được giao.

Người gọi còn nói phí vận chuyển đã được ngân hàng thanh toán đầy đủ, chị chỉ cần chuyển trước 5.000 đồng để in phiếu xuất kho và số tiền này sẽ được hoàn lại khi shipper giao hàng.

Khi chị thắc mắc vì sao ngân hàng gửi nhưng không thu phí từ ngân hàng mà lại thu của người nhận, đối tượng giải thích đây là quy định mới, chỉ là khoản tạm thu.

Tuy nhiên, khi chị Thủy tiếp tục hỏi rõ về loại tài liệu, đơn vị gửi và tính xác thực của đơn hàng, người gọi tỏ ra sốt ruột, liên tục thúc giục chuyển khoản.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, chị Thủy từ chối thanh toán thì đối tượng lập tức chuyển sang đe dọa, cho rằng nếu không chuyển tiền, đơn hàng sẽ bị lưu kho từ 7–15 ngày, thông tin người nhận bị đưa vào "danh sách đen" và sau này không đơn vị vận chuyển nào nhận giao hàng.

"Tôi thấy đây là chiêu lừa mới, số tiền rất nhỏ nhưng dễ khiến người nghe chủ quan. Nếu chuyển tiền, rất có thể sẽ bị dẫn dắt sang các bước tiếp theo để chiếm đoạt nhiều hơn" - chị Thủy cảnh báo.

Tương tự, anh Nguyễn Thanh Tân, nhân viên văn phòng tại TPHCM, cho biết đầu tháng 12 cũng nhận cuộc gọi tự xưng shipper thông báo có hồ sơ giấy tờ từ nhà cung cấp của công ty, yêu cầu đóng thêm 5.000 đồng phí giao hàng. Sau đó, đối tượng liên tục gọi từ nhiều số lạ, thúc giục chuyển khoản.

Shipper giả mạo yêu cầu người nhận chuyển khoản 5.000 mới giao hàng

"Họ còn nói đã gửi nhầm số tài khoản, chuyển nhầm tiền và yêu cầu tôi làm theo hướng dẫn để lấy lại" - anh Tân chia sẻ.

Đáng chú ý, khoảng 20 phút sau khi kết thúc cuộc gọi, một shipper của hãng vận chuyển khác vẫn đến giao hàng bình thường, cũng là tài liệu. Đây mới chính là đơn hàng thật.

Nhân viên bưu điện tại TPHCM khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo. Các đối tượng thường yêu cầu chuyển khoản số tiền rất nhỏ, sau đó lấy lý do chuyển nhầm để dụ nạn nhân bấm vào đường link giả mạo nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

Thời gian qua, các đối tượng giả danh shipper đã sử dụng nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi, chủ yếu gọi điện yêu cầu người nhận chuyển khoản các khoản phí phát sinh như giao hàng, in phiếu, bảo hiểm, hủy dịch vụ.

Một số trường hợp gửi đường link giả mạo để đánh cắp thông tin, yêu cầu chuyển tiền trước hoặc cung cấp mã OTP với lý do thanh toán, hoàn tiền.

Ngoài ra, kẻ gian còn lợi dụng sự thiếu cảnh giác bằng cách giao hàng giá trị thấp hoặc hàng giả, không cho kiểm tra trước rồi chiếm đoạt tiền. Các chiêu thức này thường bắt đầu bằng số tiền nhỏ để khiến nạn nhân chủ quan, sau đó dẫn dắt sang các bước chiếm đoạt tiếp theo.