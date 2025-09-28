BC Mall khai trương Tổ hợp mua sắm, giải trí và ẩm thực tại Ninh Bình

Được đầu tư hiện đại, quy mô lớn, BC Mall tích hợp 7 tổ hợp dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi và phong cách sống.

BC Mart – Siêu thị tổng hợp hiện đại

BC Mart mang đến hơn 20.000 sản phẩm từ thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm đến đồ dành cho mẹ và bé, với chất lượng đảm bảo và giá cả cạnh tranh. Không gian mua sắm thông minh, hiện đại giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy mọi thứ trong cùng một điểm đến.

BC Bike – Thiên đường xe đạp & đồ thể thao

BC Bike nổi bật với các dòng xe đạp thể thao, xe đạp địa hình từ nhiều thương hiệu uy tín. Ngoài ra, BC Bike còn cung cấp phụ kiện xe, Quần áo, giày thể thao, phụ kiện thể thao, dịch vụ bảo dưỡng chuyên nghiệp và xe đồ chơi trẻ em là một lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình có con nhỏ.

Bee BBQ – Thiên đường nướng & Beer Garden

Bee BBQ mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo với menu nướng BBQ phong cách Hàn Quốc, hải sản tươi ngon, lẩu đa vị cùng không gian mở thoáng đãng. Đây hứa hẹn sẽ là điểm check-in hot nhất mùa khai trương.

Khu vui chơi – giải trí đỉnh cao

BC Mall mang đến khu vui chơi cho trẻ em bao gồm: Sân bóng mini, cầu trượt mềm, thảm vận động, khu vực xúc cát, khu leo núi, khu game tương tác, khu tô tượng, lego, xếp hình…

Khu nhà sách và đồ phụ kiện, đồ lưu niệm

Không gian nhà sách hiện đại với hơn 10.000 đầu sách phong phú, kết hợp khu đồ dùng học tập, đồ chơi giáo dục sáng tạo. Đây sẽ là nơi nuôi dưỡng tri thức và đam mê học hỏi cho các bạn nhỏ và gia đình.

Thời trang – Nơi hội tụ xu hướng

Rất nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng trong và ngoài nước sẽ có mặt tại BC Mall, mang đến trải nghiệm mua sắm đa dạng từ phong cách trẻ trung, năng động đến thanh lịch, sang trọng.

BC House – Không gian cafe kết nối

BC House được thiết kế hiện đại, thoáng đãng, là nơi lý tưởng để thưởng thức cafe nguyên chất, trà trái cây và đồ uống sáng tạo. Đây sẽ là điểm hẹn cho những cuộc gặp gỡ, trò chuyện hay những buổi làm việc đầy cảm hứng.

Sự kiện khai trương – Bùng nổ ưu đãi & giải trí

BC MALL sẽ bắt đầu tuần lễ khai trương từ 29/09 - 20/10 với loạt hoạt động đặc sắc như: Lễ khai trương hoành tráng với sự góp mặt của nghệ sĩ nổi tiếng; Chương trình Mega Livestream ưu đãi đặc biệt lên tới 70% cho hàng trăm sản phẩm; Minigame & Quay số trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị: 1 chỉ vàng 9999, xe đạp, voucher mua sắm, combo ẩm thực miễn phí, Check in phong cách Hàn Quốc và chương trình biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật xuyên suốt, tạo nên không khí sôi động.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa mua sắm, giải trí, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa, BC Mall sẽ trở thành trung tâm thương mại hấp dẫn của Xuân Trường, Ninh Bình. Đây không chỉ là một tổ hợp thương mại dịch vụ hiện đại, mà còn là nơi kết nối cộng đồng và khơi nguồn cảm hứng sống cho mọi gia đình.

Địa chỉ: DT 489C, TT. Xuân Trường, Xuân Trường, Ninh Bình.

Hotline: 0968.579.468

Website: bcgroup.com.vn

Email: cskh@bcgroup.com.vn