BĐS Công nghiệp Việt Nam đang là "công xưởng" hấp dẫn với các nhà đầu tư quốc tế

Sáng ngày 12/8, Thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam.Tại Hội nghị ông Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam cho biết sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng các yêu cầu ngày càng khắt khe về ESG, chuyển đổi số… đang mở ra cả cơ hội và thách thức cho bất động sản công nghiệp Việt Nam.

"Căng thẳng thương mại và tái cấu trúc chuỗi cung ứng, đặc biệt giữa Mỹ và Trung Quốc đã tạo ra một cơ hội vàng cho Việt Nam trong việc đón làn sóng dịch chuyển nhà máy từ các nền kinh tế lớn. Tuy nhiên, theo ông Toan, tiêu chuẩn ESG và yêu cầu "xanh hóa" công trình đang trở thành yếu tố then chốt quyết định sức cạnh tranh. Nếu chúng ta đáp ứng tốt, lợi thế sẽ gia tăng rõ rệt; nhưng nếu chậm xanh hóa, cơ hội sẽ nhanh chóng rơi vào tay các quốc gia khác", ông Toan nhận định.

Nhận định về cơ hội phát triển bất động sản công nghiệp, ông Phạm Nguyễn Toan cho biết Việt Nam vẫn thuộc nhóm các nước thu hút nhiều FDI nhất trong khối các nước đang phát triển. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng vốn FDI đăng ký đạt trên 21,5 tỷ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ, mức cao nhất kể từ 2009. Vốn FDI thực hiện cũng đạt trên 11,7 tỷ USD, tăng 8,1%, ghi nhận kỷ lục giai đoạn 2021 - 2025. Công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất, khẳng định vị thế Việt Nam như "công xưởng" hấp dẫn với các nhà đầu tư quốc tế.

"Làn sóng FDI vào các ngành mũi nhọn tạo "cơ hội vàng" cho bất động sản công nghiệp khi nhu cầu đất chất lượng cao tăng cao, giá trị gia tăng và hoạt động M&A sôi động, công nghiệp phụ trợ cùng doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, để tận dụng tốt cơ hội này, Việt Nam cần chuẩn bị quỹ đất, nâng cấp hạ tầng và hoàn thiện chính sách để biến dòng vốn FDI thành động lực phát triển bền vững", ông Toan nhấn mạnh.

Bên cạnh cơ hội lớn, bất động sản công nghiệp Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức cần vượt qua. Về vấn đề ESG và môi trường, ông Phạm Nguyễn Toan nhìn nhận, tiêu chuẩn này ngày càng trở thành "giấy thông hành" để thu hút đầu tư, song việc triển khai tại các khu công nghiệp vẫn chậm, chủ yếu do chi phí cao, tư duy quản trị chưa dịch chuyển sang hướng bền vững, nguồn nhân lực và công nghệ còn thiếu hụt, trong khi chính sách chưa bao phủ tới nhà máy công nghiệp.

Về hạ tầng, hệ thống giao thông kết nối vẫn chưa đồng bộ; một số khu công nghiệp ở xa cảng biển và cao tốc làm tăng chi phí logistics. Nguy cơ thiếu điện, hệ thống xử lý nước thải quá tải hoặc không đạt chuẩn, cùng với dịch vụ hỗ trợ trong khu công nghiệp còn thiếu hoặc kém chất lượng, đều ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và phúc lợi lao động.

Trên bình diện khu vực, Việt Nam đang chịu sức ép cạnh tranh từ Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, đây đều là những quốc gia có chính sách ưu đãi đầu tư mạnh, nguồn lao động dồi dào và lợi thế ở một số ngành sản xuất mũi nhọn. Ông Toan chỉ rõ: "Nếu không cải thiện chính sách, chúng ta sẽ dễ mất lợi thế, nhất là ở các ngành chưa hoàn thiện chuỗi cung ứng".

Tiếp tục thảo luận, bà Bùi Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Hanel đưa ra 3 góp ý mang tính định hướng và thực tiễn cao đối với sự phát triển của bất động sản công nghiệp Việt Nam. Bà Yến cho rằng cần phân loại rõ ràng giữa bất động sản do chủ đầu tư Việt Nam phát triển và bất động sản của chủ đầu tư nước ngoài. Chỉ khi có sự phân tách chi tiết, các cơ quan quản lý Nhà nước mới có cái nhìn toàn diện để đánh giá hiệu quả hoạt động của từng nhóm, đồng thời xem xét mức độ phù hợp và tác động của các chính sách hiện hành.

"Chúng ta đang tích cực thu hút vốn FDI, nhưng nếu không cẩn trọng, sẽ có nguy cơ thua ngay trên sân nhà. Các doanh nghiệp Việt Nam cần có cơ chế chung để phát huy lợi thế của mình, bởi không một doanh nghiệp nào có thể chiến thắng nếu đi riêng lẻ", bà Bùi Thị Hải Yến nhận định.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và Phân phối DTJ bày tỏ sự đồng tình và cho rằng kế hoạch hoạt động mà Chủ tịch Liên Chi hội Phạm Nguyễn Toan vừa trình bày đã thể hiện tầm nhìn bao quát. Ông cũng chỉ ra một cơ hội đáng chú ý trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là quan hệ hợp tác thương mại với Hoa Kỳ đang có những tín hiệu tích cực sau khi thuế quan với Hoa Kỳ được đàm phán giảm xuống còn 20%.

Kết thúc Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Khôi – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, chúng ta cần tập trung đề xuất các vấn đề then chốt để tháo gỡ, đặc biệt là với các khu, cụm công nghiệp mà các đồng chí đang trực tiếp hoạt động. Có vấn đề xuất phát từ địa phương, có vấn đề cần kiến nghị lên Chính phủ, Quốc hội".

Đồng thời ông Khôi cũng chỉ rõ thực trạng, hiện tỷ lệ lấp đầy tại nhiều khu, cụm công nghiệp còn dưới 85%, chỉ một số địa phương đạt trên 95%. Vướng mắc vẫn tồn tại như thuế đối ứng 20% của Hoa Kỳ, cùng khó khăn trong đền bù, giải phóng mặt bằng. "Những nội dung này Hiệp hội đã nắm rõ và đang đề xuất cụ thể với Chính phủ, các bộ ngành. Ngoài bất động sản công nghiệp, chúng tôi còn góp ý nhiều vấn đề khác ảnh hưởng doanh nghiệp, như thuế thu nhập doanh nghiệp…", TS. Nguyễn Văn Khôi nhấn mạnh.



