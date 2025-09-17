BĐS Mỹ công bố kết quả 6 tháng đầu năm: Lợi nhuận tăng gần 5 lần

Theo Báo cáo tài chính vừa được Công ty cổ phần Bất động sản Mỹ (BĐS Mỹ) công bố, lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm của công ty tăng vượt trội, đạt khoảng 6.194 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ trước chỉ khoảng 1.259 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận của BĐS Mỹ tăng gấp gần 5 lần, cho thấy hiệu quả kinh doanh ngày càng được cải thiện rõ ràng.

Cùng với đó, vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên khoảng 3.171 tỷ đồng, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) được cải thiện đáng kể, phản ánh rằng đồng vốn đầu tư cho công ty đang được sử dụng hiệu quả.

Điểm sáng trong Báo cáo tài chính bán niên của BĐS Mỹ là áp lực nợ vay giảm. Theo đó, tổng nợ phải trả đã giảm từ khoảng 20.791 tỷ đồng xuống còn khoảng 19.316 tỷ đồng. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy BĐS Mỹ đang kiểm soát tốt hơn đòn bẩy tài chính, giảm rủi ro từ chi phí vay vốn.

Doanh nghiệp đang có lợi nhuận đủ mạnh để bù đắp chi phí tài chính; các khoản phải trả ngắn hạn được kiểm soát tốt hơn, giúp nâng cao tính thanh khoản.

Những kết quả này không chỉ là tín hiệu tốt cho tình hình kinh doanh của BĐS Mỹ mà còn là minh chứng cho sự quản trị tài chính ngày càng chuyên nghiệp. Khi lợi nhuận tăng mạnh và nợ vay được kiểm soát, công ty có khả năng mở rộng dự án, huy động vốn tốt hơn và tăng sức đàn hồi khi thị trường có biến động.

BĐ Mỹ là nhà phát triển các dự án bất động sản có quy mô lớn, thiết kế độc đáo, hiện đại, đáp ứng nhu cầu về nhà ở phân khúc trung và cao cấp. Một trong các dự án nổi bật của công ty là Gold Seasons tại số 47 Nguyễn Tuân, Hà Nội gồm 4 tòa căn hộ được thiết kế theo phong cách Mỹ. Ngoài ra, công ty còn tham gia phát triển nhiều dự án tại các tỉnh như Sơn La, Cao Bằng, Thái Bình, Đồng Nai (cũ),… Các dự án do BĐS Mỹ triển khai đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị, tạo không gian sống hiện đại cho người dân địa phương.