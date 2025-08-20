BĐS Phúc Lộc phân phối chính thức Alluvia City, khẳng định vị thế

Thành phố sinh thái khoáng nóng đầu tiên bên sông Hồng

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Chủ đầu tư Xuân Cầu Holdings và các đại lý phân phối chính thức dự án Alluvia City đã diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 8 vừa qua. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình đưa siêu đô thị sinh thái khoáng nóng đầu tiên bên sông Hồng đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư.

Alluvia City là đô thị sinh thái khoáng nóng quy mô 198,3 ha, tọa lạc tại Văn Giang (Hưng Yên), có tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng. Nằm cách Hồ Hoàn Kiếm khoảng 15 km, dự án giữ vị trí cửa ngõ kết nối Hà Nội với các trung tâm kinh tế phía Đông như Hải Phòng, Quảng Ninh qua cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, vành đai 3.5 và các cây cầu vượt sông trong tương lai.

Dự án nằm trên nền địa chất hiếm có, nơi mạch khoáng nóng tự nhiên được hình thành qua hàng triệu năm, chứa hàm lượng acid metasilicic 66,57 mg/l – vượt chuẩn định danh của Việt Nam và Nhật Bản. Loại acid này cùng với các khoáng chất như natri, kali, canxi, magie… giúp hỗ trợ nuôi dưỡng và tái tạo làn da, hỗ trợ hệ tim mạch, xương khớp và tuần hoàn máu, mang đến giá trị chăm sóc sức khỏe trọn vẹn cho cư dân.

Đặc biệt, khác với nước nóng nhân tạo, Alluvia City sử dụng khoáng nóng thật từ lòng đất, xử lý chuẩn y tế nhưng vẫn giữ nguyên đặc tính tự nhiên. Hệ thống hồ khoáng ngoài trời, bể trị liệu thủy lực và khu tắm thư giãn ven sông được thiết kế trong không gian xanh mát, biến trị liệu khoáng nóng thành một phần nhịp sống hàng ngày, tạo dấu ấn nghỉ dưỡng bốn mùa và giá trị bền vững cho dự án.

Không chỉ là một lễ ký kết đơn thuần, sự kiện còn khơi dậy "làn sóng" quan tâm ngay từ những phút đầu tiên, trở thành minh chứng sống động cho sức nóng và tiềm năng bứt phá của Alluvia City trên thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội.

Thực tế, phía Đông Thủ đô đang vươn lên trở thành tâm điểm mới của giới đầu tư bất động sản, nhờ tốc độ phát triển hạ tầng vượt bậc cùng dư địa tăng giá còn rất lớn. Đặc biệt, phân khúc đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tự nhiên như Alluvia City đang tạo sức hút mạnh mẽ đối với giới thượng lưu.

Trong bối cảnh hậu đại dịch và trước những biến động môi trường ngày càng phức tạp, sức khỏe được xem là tài sản vô giá. Vì vậy, những dòng sản phẩm đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tự nhiên như Alluvia City – nơi hội tụ không gian sống tiện nghi và hệ thống chăm sóc trọn vẹn cả thể chất lẫn tinh thần trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của những khách hàng am hiểu giá trị cuộc sống.

BĐS Phúc Lộc tự hào trở thành đại lý chiến lược và đơn vị phân phối chính thức của dự án Alluvia City. Với bề dày kinh nghiệm cùng uy tín đã được khẳng định trên thị trường, BĐS Phúc Lộc cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm có thông tin minh bạch, pháp lý rõ ràng, đồng thời đồng hành trọn vẹn trong hành trình tìm kiếm một chốn an cư lý tưởng và cơ hội đầu tư sinh lời bền vững tại Alluvia City.

Với hơn 300 nhân sự chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và không ngừng nâng cao năng lực, BĐS Phúc Lộc khẳng định vị thế là một trong những đơn vị phân phối bất động sản uy tín vững chắc khu vực miền Bắc. Hiện doanh nghiệp sở hữu hệ thống 11 văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trọng điểm như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng… tạo nền tảng vững chắc để tiếp cận khách hàng, đồng thời trở thành đối tác tin cậy của nhiều chủ đầu tư lớn.

BĐS Phúc Lộc đã ghi dấu ấn đậm nét trên thị trường bất động sản phía Bắc với kinh nghiệm triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn, trải dài trên nhiều phân khúc. Từ những đại đô thị mang tầm vóc quốc tế như Vinhomes Ocean Park 1 – 2 – 3, Vinhomes Wonder City, Vinhomes Royal Island, Vinhomes Golden City, Ecopark… đến các dự án cao cấp của những thương hiệu danh tiếng như Masterise Homes, MIK Group, CapitaLand… BĐS Phúc Lộc luôn khẳng định được năng lực triển khai, sự am hiểu thị trường và uy tín trong từng thương vụ.

Sẵn sàng cho hành trình chinh phục dự án Alluvia City, BĐS Phúc Lộc chính thức khai trương văn phòng đại diện tại MAA11, Marina Arc, Ecopark (Phụng Công, Hưng Yên). Đây được xem là "đại bản doanh" chiến lược, sở hữu không gian làm việc chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ nhân sự tinh nhuệ, tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp tăng tốc triển khai hoạt động kinh doanh, tiếp cận khách hàng và đồng hành sát sao cùng các chủ đầu tư.

Việc trở thành một trong những đơn vị phân phối chính thức của Alluvia City không chỉ là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển bền vững của BĐS Phúc Lộc, mà còn thể hiện sự đồng điệu trong định hướng giá trị: mang đến những sản phẩm chất lượng, thông tin minh bạch, pháp lý rõ ràng và tiềm năng sinh lời cho khách hàng. Đồng thời, BĐS Phúc Lộc cũng là cầu nối lan tỏa thông điệp "sống xanh – sống khỏe – sống bền vững" mà Alluvia City đang theo đuổi.

Tự hào là đối tác chiến lược của Chủ đầu tư Xuân Cầu Holdings, BĐS Phúc Lộc cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu trải nghiệm khách hàng và kiến tạo những giá trị sống đích thực. Đây là cơ hội để BĐS Phúc Lộc khẳng định mạnh mẽ hơn nữa vị thế uy tín trong phân phối bất động sản cao cấp khu vực phía Bắc.

