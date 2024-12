Be Group bắt tay Selex Motors: Tài xế được giảm 3 triệu đồng và 30% gói đổi pin khi mua xe điện

Be Group và Selex Motors vừa ký thỏa thuận hợp tác.

Theo đó, Be Group hợp tác với Selex Motors để triển khai ứng dụng các dòng xe máy điện vào các dịch vụ gọi xe của Be tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và tiến tới trên toàn quốc.

Hàng nghìn đối tác tài xế Be sẽ nhận được ưu đãi giảm 3 triệu đồng trên mỗi xe và 30% gói đổi pin cho năm đầu tiên. Với các ưu đãi này, đối tác tài xế Be có thể cắt giảm hơn 50% chi phí vận hành so với sử dụng xe máy xăng và có thể dễ dàng chuyển đổi sang xe máy điện.

Là một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực xe máy điện tại Việt Nam, Selex Motors đã phát triển một hệ sinh thái xe máy điện toàn diện và tối ưu cho giao thông đô thị. Đặc biệt với giải pháp đổi pin duy nhất trên thị trường, hãng cho phép người dùng “đổi pin như đổ xăng”, nạp đầy năng lượng xe chỉ trong 2 phút cho 150 km.

Đáng chú ý, theo Selex Motors, chi phí đổi pin rẻ hơn 30% so với xăng trên cùng một quãng đường đi được.

"Tôi hy vọng hợp tác này sẽ trở thành một ví dụ thành công trong việc phát triển giao thông xanh và sẽ được chính quyền khuyến khích, hỗ trợ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới” - Ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên, Tổng Giám đốc của Selex Motors cho hay.