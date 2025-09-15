Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

BE khác biệt trong cuộc đua siêu ứng dụng: Tăng trưởng 60%, có lãi, vươn tầm khu vực từ nền tảng “thuần Việt”

15-09-2025 - 10:51 AM | Thị trường

Tập trung vào tăng trưởng bền vững, BE đồng thời mang lại giá trị thiết thực cho người dùng và cộng đồng.

Trong bối cảnh thị trường siêu ứng dụng đang bùng nổ với sự cạnh tranh khốc liệt từ nhiều ông lớn trong và ngoài nước, BE - siêu ứng dụng thuần Việt lại chọn cho mình một con đường khác biệt: tập trung vào tăng trưởng bền vững, có lợi nhuận, đồng thời mang lại giá trị thiết thực cho người dùng và cộng đồng.

BE khác biệt trong cuộc đua siêu ứng dụng: Tăng trưởng 60%, có lãi, vươn tầm khu vực từ nền tảng “thuần Việt”- Ảnh 1.

Nhờ chiến lược này, BE đã lọt Top 3 siêu ứng dụng được sử dụng thường xuyên nhất tại Việt Nam, với tần suất trung bình 5 lần/tuần. Sau 4 năm, BE đạt mức tăng trưởng gấp 10 lần và đặc biệt đã ghi nhận EBITDA (Lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao tài sản hữu hình và khấu hao tài sản vô hình) dương, một kết quả hiếm hoi trong lĩnh vực vốn thường đốt tiền để mở rộng.

“Tất cả trong một” và “thuần Việt”


BE thấu hiểu thói quen người Việt, từ đó phát triển hệ sinh thái hơn 12 dịch vụ trong một ứng dụng duy nhất: gọi xe, giao đồ ăn, giao hàng, du lịch, mua sắm, tài chính, bảo hiểm, giúp việc, nạp điện thoại, thanh toán hóa đơn, chăm sóc gia đình, đặt vé.

BE khác biệt trong cuộc đua siêu ứng dụng: Tăng trưởng 60%, có lãi, vươn tầm khu vực từ nền tảng “thuần Việt”- Ảnh 2.

Trong mảng vận tải số, BE triển khai đa phương thức một chạm gồm beBike và beBike Plus, beCar với beCar Share và beCar Plus, beTaxi, dịch vụ liên tỉnh, vé máy bay, tàu hỏa, xe khách. Trải nghiệm giao vận được hợp nhất, định nghĩa một chuẩn mới cho ngành.

BE còn chú trọng cá nhân hóa, từ dịch vụ cao cấp như beBike Plus và beCar Plus, cho đến lựa chọn tiết kiệm chi phí di chuyển với beCar Share. Bên cạnh đó là hệ thống tài chính số đa dạng, hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán gồm ví điện tử, thẻ ngân hàng và bePayLater.

Đến nay, hơn 45% giao dịch trên BE đã không dùng tiền mặt, góp phần phổ cập tài chính số đến đông đảo người dân. Với quy mô phủ sóng trên 30 tỉnh thành, hơn 100 triệu lượt tải và hơn 10 triệu người dùng thường xuyên, BE khẳng định nền tảng đủ mạnh để mở rộng ra khu vực. Hạ tầng công nghệ “cloud-native microservices” với uptime 99,87% cho phép BE sẵn sàng nhân rộng mô hình.

Công nghệ lõi thuần Việt, chuẩn quốc tế


Điểm khác biệt lớn của BE là công nghệ lõi 100% do kỹ sư Việt Nam phát triển. Hệ thống ứng dụng AI, big data và bản đồ số “Made in Vietnam” để tối ưu vận hành: định tuyến thời gian thực, giảm chờ, giảm chạy rỗng, phân phối đơn công bằng theo cung cầu, khu vực và thời tiết.

BE khác biệt trong cuộc đua siêu ứng dụng: Tăng trưởng 60%, có lãi, vươn tầm khu vực từ nền tảng “thuần Việt”- Ảnh 3.

BE tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn an toàn quốc tế như PCI-DSS 2024, mã hóa nhiều lớp, chương trình Responsible Disclosure. Thuật toán được kiểm thử định kỳ để hạn chế thiên lệch vùng miền hay giới tính, đảm bảo công bằng cho tài xế và người dùng.

Tác động kinh tế - xã hội

Theo CIEM, các nền tảng số như BE đang đóng góp gần 10% GDP Việt Nam. BE hiện đồng hành cùng hơn 500.000 đối tác tài xế, trong đó 70% coi đây là công việc chính với thu nhập tăng trung bình khoảng 15% mỗi năm.

Sáng kiến BE5X tập trung vào phương tiện, tín dụng và đào tạo, giúp nâng cao kỹ năng số, an toàn vận hành và chuẩn hóa thị trường. Ngoài ra, BE tạo cơ hội việc làm mới cho cả lao động nữ thông qua dịch vụ beGiúpviệc, đồng thời kết nối hàng chục nghìn SME để thúc đẩy kinh tế số nội địa.

Hướng đi tương lai

BE đặt mục tiêu đạt 25 triệu người dùng, mở rộng dịch vụ theo cả chiều ngang (đa dạng lĩnh vực) và chiều dọc (nâng cao chất lượng). Doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào công nghệ lõi, an toàn dữ liệu và các giải pháp giao thông xanh, khẳng định định hướng “thuần Việt, bền vững, khác biệt để cạnh tranh dài hạn”.

BE đang chứng minh rằng một siêu ứng dụng hoàn toàn có thể vừa tăng trưởng mạnh mẽ vừa có lợi nhuận. Khác biệt của BE nằm ở việc dung hòa giữa giá trị cho người dùng, lợi ích xã hội và hiệu quả doanh nghiệp.

BE khác biệt trong cuộc đua siêu ứng dụng: Tăng trưởng 60%, có lãi, vươn tầm khu vực từ nền tảng “thuần Việt”- Ảnh 4.

Với định hướng rõ ràng và nền tảng vững chắc, BE đang đóng vai trò tiên phong trong xây dựng hệ sinh thái số bền vững, sẵn sàng vươn tầm khu vực. Đặc biệt, siêu ứng dụng này đã được đề cử tại Innovative Choice Awards thuộc Better Choice Awards 2025, ở hai hạng mục quan trọng: Giải pháp Số Toàn diện cho Cộng đồng ViệtGiải pháp Đột phá cho Giao thông – Vận tải trên Nền tảng Số, minh chứng cho những đóng góp thiết thực của BE cho xã hội cũng như vai trò tiên phong trong đổi mới công nghệ.

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính. Với chủ đề trong năm nay "Vươn mình bứt phá" cùng tinh thần xuyên suốt "Tự hào Việt Nam" , giải thưởng khẳng định tinh thần vượt qua mọi giới hạn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phá bỏ rào cản cũ.

Better Choice Awards tôn vinh những doanh nghiệp, sản phẩm tiên phong sáng tạo, tạo khác biệt và phục vụ đúng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại - hướng tới phát triển bền vững và giá trị thiết thực.

Giải thưởng đã khởi động vào 7/8/2025, sẽ tổ chức Gala trao giải vào ngày 3/10/2025. Hiện tại Better Choice Awards đã bước vào giai đoạn bình chọn và thẩm định, dự kiến kéo dài tới hết ngày 21/9/2025.

Mọi thắc mắc trong quá trình tham gia đồng hành cùng giải thưởng, vui lòng liên hệ SĐT: 093.981.7900 và email hanhvithi@admicro.vn (Ms .Vi Hạnh).

BE khác biệt trong cuộc đua siêu ứng dụng: Tăng trưởng 60%, có lãi, vươn tầm khu vực từ nền tảng “thuần Việt”- Ảnh 5.

Theo M.Đức - BCA

Đời sống và Pháp luật

