Bear Plus - Brandshop đầu tiên của Bear tại Việt Nam do Di Động Việt vận hành

18-08-2025 - 13:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Việc khai trương Bear Plus tại TP.HCM đánh dấu bước hiện diện trực tiếp của thương hiệu gia dụng Bear tại Việt Nam, đồng thời mở ra mô hình bán lẻ gia dụng thông minh chính hãng với dịch vụ hậu mãi và chính sách bảo hành minh bạch, đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Ngày 12/8, thương hiệu gia dụng thông minh Bear đã khai trương Bear Plus- brandshop chính hãng đầu tiên tại Việt Nam, đặt tại 318 đường 3 Tháng 2, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Bear đã tin tưởng giao trọng trách vận hành cửa hàng này cho Công ty Cổ phần Công nghệ Di Động Việt.

Hợp tác này vừa thể hiện sự tin tưởng của Bear đối với Di Động Việt, vừa khẳng định năng lực của hệ thống bán lẻ trong việc triển khai mô hình brandshop, từ khâu vận hành, quản lý đến tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Trước đây, phần lớn người tiêu dùng Việt chỉ tiếp cận sản phẩm Bear qua các sàn thương mại điện tử hoặc hàng xách tay, dẫn đến hạn chế trong việc trải nghiệm thực tế trước khi mua. Bear Plus ra đời mang đến không gian trưng bày hiện đại, đầy đủ các dòng sản phẩm mới nhất, cho phép khách hàng trực tiếp so sánh, đánh giá và lựa chọn theo nhu cầu.

Bear Plus - Brandshop đầu tiên của Bear tại Việt Nam do Di Động Việt vận hành- Ảnh 1.

Không gian mua sắm tại Bear Plus, cũng là nơi bảo hành chính hãng để khách hàng an tâm suốt quá trình sử dụng.

Một trong những điểm khác biệt của Bear Plus là chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong 3 tháng đầu nếu sản phẩm gặp lỗi từ nhà sản xuất, giúp khách hàng an tâm hơn khi lựa chọn. Ngoài ra, Bear Plus còn là trung tâm bảo hành chính hãng cho toàn bộ sản phẩm Bear trong hệ sinh thái Di Động Việt, bao gồm cả các cửa hàng của Di Động Việt trên sàn thương mại điện tử, đảm bảo mọi khách hàng đều được phục vụ nhanh chóng và đúng tiêu chuẩn.

Bear Plus - Brandshop đầu tiên của Bear tại Việt Nam do Di Động Việt vận hành- Ảnh 2.

Hiện tại, khách hàng đã có không gian trải nghiệm, so sánh và chọn lựa trực tiếp các sản phẩm Bear tại cửa hàng.

Song song đó, Di Động Việt tiên phong triển khai tại Bear Plus chương trình "Thu cũ - Đổi mới" cho mọi thương hiệu gia dụng, không giới hạn chủng loại. Khách hàng có thể mang sản phẩm cũ đổi sang bất kỳ sản phẩm Bear mới nào với ưu đãi hấp dẫn, góp phần thúc đẩy tiêu dùng bền vững và tối ưu chi phí mua sắm.

Để tăng khả năng tiếp cận, Bear Plus còn áp dụng chính sách trả góp với 0 đồng trả trước, thủ tục nhanh gọn, đáp ứng nhu cầu linh hoạt của nhiều gia đình.

Ông Nguyễn Ngọc Đạt - Tổng Giám đốc Di Động Việt chia sẻ: "Việc Bear tin tưởng giao cho Di Động Việt vận hành brandshop đầu tiên tại Việt Nam là sự ghi nhận năng lực triển khai của chúng tôi. Chúng tôi không chỉ bán sản phẩm mà còn mong muốn xây dựng những trải nghiệm tiêu dùng chuẩn mực, chính hãng và minh bạch, đúng với cam kết chuyển giao giá trị vượt trội đến người dùng Việt".

Bear Plus - Brandshop đầu tiên của Bear tại Việt Nam do Di Động Việt vận hành- Ảnh 3.

Đông đảo khách hàng đến mua sắm trong tuần đầu khai trương Bear Plus.

Sự kết hợp giữa Bear và Di Động Việt hứa hẹn tạo động lực mới cho thị trường gia dụng thông minh tại Việt Nam, đồng thời mang đến cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chính hãng cùng dịch vụ và trải nghiệm vượt trội. Với Bear Plus, mỗi gia đình Việt không chỉ thuận tiện mua sắm sản phẩm chính hãng, chính thống, chính ngạch mà còn được tận hưởng trọn vẹn một hành trình trải nghiệm minh bạch, hiện đại và đầy đủ dịch vụ hậu mãi.

Bear Plus là brandshop chính hãng đầu tiên của Bear tại Việt Nam, được vận hành bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Di Động Việt. Là phiên bản "chính thống +", Bear Plus mang đến hành trình mua sắm trọn vẹn, mỗi gia đình Việt được đảm bảo mua sắm chính hãng - trải nghiệm chính thống - dịch vụ chính ngạch, mang đến sự an tâm trong từng sản phẩm.

Địa chỉ: 318 đường 3 Tháng 2, phường Hòa Hưng, TP.HCM

Website: bearplus.vn

Fanpage: Bear Plus - bearplus.vn


Ánh Dương

