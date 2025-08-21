Becamex IDC muốn đổi tên và trụ sở chính

Ngày 28/8 tới đây, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, MCK: BCM, sàn HoSE) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025.



Thời gian thực hiện trong tháng 9/2025. Địa điểm thực hiện: dự kiến Tầng 9, Tòa nhà WTC Tower, Số 1 Hùng Vương, phường Bình Dương, TPHCM.

Nội dung lấy ý kiến bao gồm: Thay đổi tên và trụ sở chính của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP; thông qua việc sửa đổi điều lệ tương ứng với tên và địa chỉ trụ sở chính của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tại bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty hiện hành và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Mới đây Becamex IDC vừa có văn bản công bố thông tin bất thường liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty.

Cụ thể, theo thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 99/2025/TB/IDC-QLTC ngày 2/7/2025, Becamex IDC dự kiến sẽ thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu trong tháng 8/2025.

Tuy nhiên, hiện nay theo quy định của pháp luật hiện hành, việc trả cổ tức bằng cổ phiếu của công ty đã được quy định tại Luật Quản lý và Đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 (quy định tại khoản 3 Điều 11 và điểm e, khoản 2 Điều 27 Luật số 68/2025/QH15) và sẽ được Chính phủ quy định cụ thể tại các Nghị định hướng dẫn Luật.

Do đó, Becamex IDC sẽ triển khai thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu theo Công văn số 2801/UBCK-QLCB ngày 25/6/2025 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) sau khi có văn bản hướng dẫn của Cơ quan quản lý và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch, Becamex IDC dự kiến phát hành 113,85 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông, tương đương 11% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:11, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 11 cổ phiếu mới.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, Becamex IDC ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.520,7 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 1.467,7 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Becamex IDC mang về doanh thu thuần hơn 4.363,2 tỷ đồng, gấp 2,2 lần doanh thu thuần của 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sáu thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 1.833,3 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ.

Trong năm 2025, Becamex IDC đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất với tổng doanh thu 9.500 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.470 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện trong năm 2024.

Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm 2025, doanh nghiệp đã thực hiện được 46% kế hoạch doanh thu thuần và 74,2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Becamex IDC giảm 2,5% so với đầu năm, xuống còn hơn 57.291 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 21.264 tỷ đồng khoản đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 21.010 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 35.878,3 tỷ đồng, giảm 5,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 22.332,6 tỷ đồng.



