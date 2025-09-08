Becamex IDC thanh toán hơn 835 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tinh về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, MCK: BCM, sàn HoSE).

Theo đó, ngày 3/9/2025 vừa qua, Becamex IDC đã thực hiện thanh toán 800 tỷ đồng tiền gốc và hơn 35 tỷ đồng lãi cho lô trái phiếu mã BCMH2025002, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

Được biết, lô trái phiếu này gồm 2.000 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, được doanh nghiệp phát hành từ ngày 31/8/2020. Với kỳ hạn 5 năm, trái phiếu có ngày đáo hạn là 31/8/2025.

Nguồn: HNX

Trước đó, Becamex IDC đã 4 lần thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu nêu trên. Cụ thể, ngày 31/8/2021, mua lại giá trị 200 tỷ đồng; ngày 31/8/2022, mua lại 200 tỷ đồng; ngày 31/8/2023, mua lại 400 tỷ đồng và ngày 4/9/2024, mua lại giá trị 400 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ngày 29/8/2025 vừa qua, Becamex IDC đã chào bán thành công 20.000 trái phiếu mã BCM12502 ra thị trường trong nước. Trái phiếu phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/8/2029.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu này có lãi suất kết hợp là 10,5%/năm.

Trước đó, ngày 6/8/2025 đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã BCMH12501 có tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 6/8/2028.

Về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu, trong nửa đầu năm 2025, Becamex IDC đã chi tổng cộng hơn 643 tỷ đồng để thanh toán đúng hạn tiền lãi cho 12 lô trái phiếu do doanh nghiệp phát hành.

Giá trị thanh toán dao động từ gần 10,6 tỷ đồng đến gần 66,2 tỷ đồng/kỳ lãi trái phiếu.

Trong một diễn biến khác, mới đây Becamex IDC vừa công bố các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025.

Theo đó, nội dung lấy ý kiến bao gồm việc thống nhất thay đổi tên của công ty từ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) thành Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex- CTCP (Becamex Group).

Đồng thời, doanh nghiệp muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang Tầng 10, Tòa nhà mPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Các cổ đông của Becamex IDC được chốt danh sách ngày 28/8/2025, sẽ gửi phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về công ty chậm nhất trước 17 giờ ngày 29/9/2025.