Becamex IJC chốt ngày trả cổ tức tiền mặt và chào bán cổ phiếu cho cổ đông

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, MCK: IJC) vừa công bố nghị quyết về việc chọn ngày 17/9 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.



Theo đó, Becamex IJC sẽ chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương đương cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 500 đồng cổ tức.

Với 377,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính IJC sẽ chi gần 189 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Ngày thanh toán vào 7/10/2025.

Ngày 17/9, Becamex IJC cũng đồng thời chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành hơn 251,8 triệu cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 310/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cấp ngày 29/8/2025.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:2, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 2 cổ phiếu mới. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ 24/9 đến 23/10/2025.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, công ty sẽ nâng vốn điều lệ từ gần 3.777,5 tỷ đồng lên mức 6.295,8 tỷ đồng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Becamex IJC dự thu 2.518,3 tỷ đồng từ đợt phát hành. Theo Nghị quyết HĐQT ngày 18/7, công ty điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

Phối cảnh dự án Sunflower II của Becamex IJC

739 tỷ đồng dùng để góp vốn vào CTCP Đường Vành đai 4 TPHCM để thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn (giai đoạn 1); gần 715 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước;

Hơn 265 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP Đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; gần 225 tỷ đồng đầu tư xây dựng khu nhà ở Prince Town II (mở rộng); 200 tỷ đồng đầu tư dự án khu nhà ở Sunflower II (mở rộng) và gần 157 tỷ đồng trả gốc và lãi các khoản nợ ngân hàng (gần 218 tỷ đồng); và thanh toán gốc lãi lô trái phiếu IJCH2025001.

Về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2025, Becamex IJC mang về doanh thu thuần gần 324 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hơn 172 tỷ đồng, tăng 53%. Công ty thực hiện được lần lượt 16% chỉ tiêu doanh thu và 40% chỉ tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm.



