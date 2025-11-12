Becamex IJC hoàn tất chào bán hơn 251 triệu cổ phiếu cho 9.240 cổ đông

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, MCK: IJC, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo về kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 7/11/2025, Becamex IJC đã hoàn tất phân phối hơn 251,8 triệu cổ phiếu cho 9.240 cổ đông.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:2, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 2 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong quý IV/2025.

Ảnh minh họa

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Becamex IJC thu về tổng số tiền hơn 2.518,3 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên. Sau khi trừ đi chi phí, doanh nghiệp thu ròng hơn 2.516,9 tỷ đồng.

Sau đợt chào bán thành công, vốn điều lệ của Becamex IJC tăng từ gần 3.777,5 tỷ đồng lên mức 6.295,8 tỷ đồng.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu, ngày 22/10/2025, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex Group, MCK: BCM, sàn HoSE) đã mua vào thành công hơn 125,3 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán hơn 251,8 triệu cổ phiếu nêu trên của Becamex IJC.

Cũng với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Becamex Group đã chi khoảng gần 1.253,2 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu nêu trên.

Sau giao dịch thành công, Becamex Group đã tăng sở hữu cổ phiếu IJC từ gần 188 triệu cổ phiếu lên gần 313,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 49,76% vốn tại Becamex IJC.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Becamex IJC ghi nhận doanh thu thuần gần 671,6 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 254,4 tỷ đồng, gấp 2,9 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp mang về doanh thu thuần hơn 996,6 tỷ đồng, tăng 39,5% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 397,3 tỷ đồng, tăng 99,3%.

Năm 2025, Becamex IJC lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 429 tỷ đồng, tăng 21% so với lợi nhuận đã thực hiện được trong năm 2024.

Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 92,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.



