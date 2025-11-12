Sắp khởi công hầm đường bộ cao nhất Việt Nam: Liên danh Đèo Cả trúng gói thầu mở màn, chinh phục “vua đèo” chỉ trong 11 phút

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu vừa ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL23 thuộc Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên – công trình giao thông trọng điểm kết nối phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) với xã Tam Đường (tỉnh Lai Châu).

Theo quyết định, liên danh do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu cùng các đơn vị thành viên gồm CTCP Xây dựng và Thương mại 299, CTCP Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68, Công ty TNHH MTV Thanh Tuyền, Công ty TNHH Số 10 Lai Châu và Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Khánh Hưng được lựa chọn trúng thầu với giá trị hơn 2.600 tỷ đồng, thời gian thực hiện 720 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Phạm vi công việc bao gồm toàn bộ phần xây lắp, thiết bị công trình, công tác khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công.

Đây cũng là gói thầu đầu tiên được chọn để khởi công dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, dự kiến diễn ra vào ngày 19/12/2025. Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên có tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng, sử dụng vốn đầu tư công, được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt vào tháng 3/2025.

Với địa hình phức tạp và cao độ lớn, Hoàng Liên được đánh giá là hầm đường bộ cao nhất Việt Nam và một trong những hầm xuyên núi hiện đại nhất Tây Bắc. Khi hoàn thành, công trình sẽ rút ngắn thời gian di chuyển qua đèo Hoàng Liên từ 50–120 phút xuống còn khoảng 11 phút, giúp đảm bảo giao thông thông suốt quanh năm, đặc biệt trong mùa mưa lũ – thời điểm tuyến đèo hiện nay thường xuyên xảy ra sạt lở và ách tắc nghiêm trọng.

Theo thiết kế, hầm đường bộ Hoàng Liên có tổng chiều dài khoảng 8,8km, gồm hầm chính dài 2,63km, hầm phụ dài 2,65km, cùng 11 cây cầu và nhiều hạng mục kỹ thuật phụ trợ. Hầm chính được thiết kế 2 làn xe cơ giới, bề rộng 9,75m, kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu, đạt tiêu chuẩn hầm xuyên núi cấp đặc biệt.

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối Lào Cai với Lai Châu (Ảnh minh họa).

Tập đoàn Đèo Cả hiện đang đồng thời triển khai hàng loạt dự án giao thông trọng điểm quốc gia như cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Hữu Nghị – Chi Lăng và Tuyên Quang – Hà Giang. Trước đó, vào tháng 10/2025, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cũng đã công bố liên danh có sự tham gia của Đèo Cả trúng Gói thầu XL27 – Dự án cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu, với giá trị hợp đồng gần 6.000 tỷ đồng.

Trong quý III/2025, liên danh do Đèo Cả đứng đầu tiếp tục được chỉ định thực hiện Gói thầu XL01 – đoạn Km4+00 đến Km13+900 thuộc Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành, trị giá gần 5.900 tỷ đồng.



