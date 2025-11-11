Một dự án gần 5.900 tỉ đồng kết nối sân bay Long Thành sắp khởi công

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769 có chiều dài gần 30 km. Điểm đầu của dự án là tuyến giao với Quốc lộ 1 tại ngã tư Dầu Giây (xã Dầu Giây); điểm cuối giao với Quốc lộ 51 tại ngã tư Lộc An, xã Long Thành.

Đường tỉnh 769 sắp được nâng cấp, mở rộng

Dự án được chia làm 4 đoạn, trong đó, các đoạn 1, 3, 4 được đầu tư với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Riêng đoạn 2 được đầu tư với quy mô 6 làn xe cơ giới.

Mục tiêu của dự án nhằm gia tăng kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển từ các địa phương trong tỉnh và các tỉnh vùng Tây Nguyên, vùng Nam Trung Bộ nói chung đến sân bay Long Thành.

Từ đó, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải, giảm lưu lượng xe cho Quốc lộ 1, góp phần phát triển kinh tế - xã hội các địa phương có tuyến đường đi qua nói riêng, tỉnh Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 5.900 tỉ đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng hơn 3.000 tỉ đồng. Dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn các xã Dầu Giây, Bình An, Long Thành. Tổng diện tích đất phải thu hồi để thực hiện dự án là hơn 134 ha.

Về công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã bàn giao ranh mốc giải phóng mặt bằng ở thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để triển khai thực hiện.