Beiersdorf Việt Nam được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025"

Những thành tích ấn tượng này đã minh chứng cho sự nhất quán trong cam kết của Beiersdorf Việt Nam trong việc kiến tạo môi trường làm việc đáng tự hào, nơi mỗi cá nhân đều cảm thấy được trân trọng, được trao quyền và có cơ hội phát triển toàn diện.

Care Culture – Văn hóa quan tâm, nền tảng của thành công

Tại Beiersdorf Việt Nam, "quan tâm" không chỉ dừng lại ở những sản phẩm chăm sóc da, mà còn hiện hữu trong cách chúng tôi xây dựng môi trường làm việc và gắn kết con người. Sự quan tâm ấy trở thành chất keo gắn kết, giúp mỗi thành viên không chỉ hợp tác trong công việc, mà còn thấu hiểu và hỗ trợ nhau để cùng tiến về phía trước. Đó chính là tinh thần Togetherness Beyond Teams – Sự đồng lòng vượt ra ngoài phạm vi đội nhóm, và cũng là lý do Beiersdorf Việt Nam có thể vững vàng trước thách thức, tạo nên khác biệt so với thị trường.

Song hành với đó là triết lý Care Changes Everything – Sự quan tâm có thể thay đổi tất cả. Tại Beiersdorf, quan tâm là kim chỉ nam: từ việc chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần, tạo cân bằng công việc – cuộc sống cho nhân viên, cho đến những cam kết dài hạn trong việc bảo vệ môi trường và đóng góp cho cộng đồng. Chính sự kiên định này đã giúp công ty tạo ra những tác động vượt ra ngoài phạm vi văn phòng, mang lại giá trị thiết thực cho xã hội.

Nhân viên – Trái tim của mọi thành công

Với Beiersdorf, nhân viên không đơn thuần là nguồn lực, mà là trái tim và linh hồn của mọi thành công. Công ty luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, Winning With Our People đã là kim chỉ nam để Beiersdorf luôn nỗ lực tạo ra một môi trường nơi mỗi cá nhân cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe và được khuyến khích trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

"Làm việc tại Beiersdorf mang đến cho tôi một môi trường tràn đầy sự quan tâm – nơi cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đều được chú trọng. Tại đây, tôi cảm nhận rõ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình", anh Trần Khánh Hoàng – National MT Manager tại Beiersdorf Việt Nam chia sẻ.

Liên tiếp được vinh danh với đa dạng giải thưởng trong và ngoài nước – Minh chứng cho hành trình bền vững

Những thành tựu này không chỉ phản ánh những nỗ lực trong việc xây dựng văn hóa quan tâm, mà còn cho thấy cam kết lâu dài của công ty trong việc đầu tư cho con người. Hướng đến tương lai, công ty sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị thiết thực, tiếp tục mở rộng không gian làm việc đa dạng, công bằng và hòa nhập. Song song, Beiersdorf sẽ trao nhiều cơ hội hơn để nhân viên phát triển năng lực cá nhân, đồng thời đóng góp vào hành trình chung hướng đến mục tiêu trở thành công ty chăm sóc da số một thế giới (best skincare company in the world).