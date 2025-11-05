Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bên trong biệt thự 200 tỷ của Khánh Phương ở phường Sài Gòn

05-11-2025 - 09:52 AM | Lifestyle

Biệt thự này của gia đình ca sĩ Khánh Phương rộng 400m2, tọa lạc tại phường Sài Gòn, TP.HCM.

Những ngày vừa qua, thông tin về ca sĩ Khánh Phương nhận về nhiều sự quan tâm, vì những ồn ào xoay quanh các hoạt động nghệ thuật lẫn đời tư.

Bên trong biệt thự 200 tỷ của Khánh Phương ở phường Sài Gòn- Ảnh 1.

Khánh Phương nổi tiếng với vai trò ca sĩ.

Khánh Phương (SN 1981) vốn là một cái tên quen thuộc với khán giả yêu âm nhạc thế hệ 8X, 9X, nổi tiếng với bản hit Chiếc Khăn Gió Ấm, được khán giả nhớ tới chất giọng khàn đặc trưng. 

Ngoài sự nghiệp ca hát, Khánh Phương cũng được mệnh danh là đại gia ngầm của Vbiz, khi xuất thân từ một gia đình giàu có, bản thân cũng đầu tư kinh doanh, từ nhà hàng cho tới bất động sản,... 

Anh từng công khai chia sẻ về việc gia đình hiện đang sở hữu và sống trong căn biệt thự 400m2, có 6 tầng tại Quận 1 (nay là phường Sài Gòn, TP.HCM); có giá trị lên đến 200 tỷ đồng.

Bên trong biệt thự 200 tỷ của Khánh Phương ở phường Sài Gòn- Ảnh 2.
Bên trong biệt thự 200 tỷ của Khánh Phương ở phường Sài Gòn- Ảnh 3.

Nam ca sĩ từng gây chú ý khi chia sẻ việc gia đình sở hữu căn biệt thự 6 tầng ở trung tâm TP.HCM.

Công trình vừa là nơi ở vừa được tận dụng để kinh doanh khách sạn. Cụ thể tầng 6 là nơi gia đình anh sinh sống, Khánh Phương thường gọi đây là Penthouse khi được thiết kế tách biệt hvới các phòng phía dưới. Các phòng rộng rãi, được thiết kế với nội thất chủ yếu là gỗ.

Bên trong biệt thự 200 tỷ của Khánh Phương ở phường Sài Gòn- Ảnh 4.

Một góc cửa ngoài của căn biệt thự.

Bên trong biệt thự 200 tỷ của Khánh Phương ở phường Sài Gòn- Ảnh 5.

Một góc bên trong căn nhà.

Bên trong biệt thự 200 tỷ của Khánh Phương ở phường Sài Gòn- Ảnh 6.
Bên trong biệt thự 200 tỷ của Khánh Phương ở phường Sài Gòn- Ảnh 7.
Bên trong biệt thự 200 tỷ của Khánh Phương ở phường Sài Gòn- Ảnh 8.

Căn nhà có tông vàng ấm, nội thất chủ yếu là gỗ.

Đây cũng là ngôi nhà do bố nam ca sĩ vẽ thiết kế, nam ca sĩ góp sức lên ý tưởng. Căn nhà lấy màu vàng của gỗ làm màu chủ đạo, với mục đích tạp không khí ấm áp; có khu vườn, phòng tập,... với nhiều tiện nghi hiện đại.

Ca sĩ Khánh Phương nhiều lần chia sẻ hình ảnh bất động sản khủng này của gia đình với truyền thông hay đăng tải hình ảnh công khai lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm.

Một số hình ảnh khác bên trong căn biệt thự:

Bên trong biệt thự 200 tỷ của Khánh Phương ở phường Sài Gòn- Ảnh 9.

Bên trong biệt thự 200 tỷ của Khánh Phương ở phường Sài Gòn- Ảnh 10.

Bên trong biệt thự 200 tỷ của Khánh Phương ở phường Sài Gòn- Ảnh 11.

Vườn nhà có nhiều cây xanh.

Bên trong biệt thự 200 tỷ của Khánh Phương ở phường Sài Gòn- Ảnh 12.

Bên trong biệt thự 200 tỷ của Khánh Phương ở phường Sài Gòn- Ảnh 13.

Bên trong biệt thự 200 tỷ của Khánh Phương ở phường Sài Gòn- Ảnh 14.

Bên trong nhà đầy đủ tiện nghi.

Ngoài ra, nam ca sĩ còn sở hữu 1 căn hộ khác cũng ở TP.HCM và một ngôi nhà riêng ở Hà Nội để tiện sinh hoạt, nghỉ ngơi khi ra Bắc biểu diễn.

Ảnh: Tổng hợp.

Theo Trần Hà

Phụ nữ số

