Bên trong biệt thự xa hoa Hương Liên sống trước khi về làm dâu cựu Chủ tịch tập đoàn

Sáng nay - ngày 12/11, “Kim Tae Hee Việt Nam” Nguyễn Hương Liên (sinh năm 2002) đã chính thức theo chàng về dinh. Nửa kia của cô là Lê Minh Trung - con trai cựu Chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước, anh không hoạt động nghệ thuật và khá kín đáo.

Hỷ sự của Hương Liên thu hút sự chú ý đặc biệt không chỉ bởi nhan sắc rạng rỡ của cô dâu mà còn vì khung cảnh xa hoa bên trong căn biệt thự nơi tổ chức buổi lễ. Trên tài khoản Facebook có gần 150k người theo dõi, mỹ nhân 2k2 đăng ảnh bên trong nhà cùng với chú thích: “Chỉ chờ người qua là tròn chữ nhà…”.

Hương Liên chờ chồng sang nhà rước dâu

Từ những khoảnh khắc này, có thể thấy không gian của Hương Liên sống đậm chất châu Âu, nơi mọi chi tiết - từ nội thất, ánh sáng cho đến cách bài trí - đều toát lên sự tinh tế và sang trọng.

Trước đó, Hương Liên đã nhiều lần chia sẻ hình ảnh ở bên trong căn nhà này song không ít người tưởng đây là khách sạn hạng sang nào đó. Phòng khách rộng rãi được bài trí theo tông màu kem - vàng chủ đạo, mang đến cảm giác sang trọng và ấm áp. Từng món nội thất, từ bộ sofa chạm khắc cầu kỳ, rèm voan tinh xảo cho đến thảm hoa văn cổ điển, đều cho thất độ xa xỉ của toàn bộ căn nhà.

Phòng khách sang trọng với sofa được chạm khắc cầu kì và đàn piano

Một góc khác trong biệt thự khiến ai cũng trầm trồ là cầu thang uốn cong, tay vịn gỗ chạm trổ tinh tế, họa tiết sàn lát đá hoa văn tinh xảo kế bên là thang máy di chuyển trong nhà. Tất cả đều toát lên sự giàu có và chỉn chu.

Trong nhà có cả cầu thang bộ và thang máy

Cũng trong căn nhà này, Hương Liên tiết lộ niềm vui nữ công gia chánh là cắm hoa. Dù một góc phòng bếp được hé lộ nhưng nhìn chiếc tủ bát đĩa được chạm trổ hoa văn cùng các thiết bị gia dụng hiện đại, nhiều người cũng hình dung ra toàn bộ không gian sống sẽ vừa cổ điển vừa tiện nghi.

Trong những khung cảnh ở biệt thự, Hương Liên thường xuất hiện với thần thái nhẹ nhàng, nữ tính nhưng đầy cuốn hút. Khi thì chiếc váy hồng pastel gợi cảm, lúc lại chọn váy đen ôm sát, tay bế chú thỏ trắng cho thấy rằng chẳng cần đi đâu xa, cô nàng chỉ tạo dáng sương sương ngay tại nhà cũng có cả nghìn tấm ảnh xịn xò.

Một số hình ảnh khác trong nhà Hương Liên:

Cô nàng cắm hoa ở bàn bếp

Một góc chụp ảnh khác cũng cho thấy khu vực bàn ăn theo phong cách cổ điển

Minh Trung hỗ trợ Hương Liên di chuyển khi đi cầu thang trong đám hỏi

Cặp đôi và bố mẹ chồng

Trước khi "yên bề gia thất", Hương Liên là mỹ nhân có tiếng trên MXH. Cô nàng có xuất phát điểm là gái xinh trên TikTok với nickname "mỹ nhân nụ cười" rồi trở thành người mẫu ảnh. Năm 2023, Hương Liên tham gia The Face, về team Vũ Thu Phương và càng nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Tháng 6 vừa qua, Hương Liên và Minh Trung đã tổ chức đám hỏi. Sau những thắc mắc của mọi người, cô cũng công khai nửa kia, thẳng thắn giới thiệu từ tên cho đến công việc của chồng, bố và mẹ chồng.

"Liên trân trọng giới thiệu, vị hôn phu của Liên là anh Lê Minh Trung, hiện đang là cán bộ nhà nước đang công tác tại một cơ quan nhà nước. Gia đình anh Trung cũng là cán bộ nhà nước, bố là cán bộ quân đội, mẹ là cán bộ hải quan" - Hương Liên giới thiệu.

Vào ngày 13/11 này, cặp đôi sẽ tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội.

(Tổng hợp)