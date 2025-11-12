"Nữ hoàng dân ca" Việt ở biệt thự 20 tỷ đồng

Cẩm Ly là giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc dân ca - trữ tình, được khán giả ưu ái gọi là “nữ hoàng dân ca” của làng giải trí Việt. Ở tuổi 55, cô đang có cuộc sống viên mãn bên gia đình trong căn biệt thự rộng 400m², trị giá hơn 20 tỷ đồng tại quận 7 (TP.HCM). Nữ ca sĩ thỉnh thoảng chia sẻ một vài góc trong ngôi nhà trên trang cá nhân, cho thấy không gian sống sang trọng nhưng vẫn gần gũi, ấm cúng.

Nhan sắc trẻ trung của Cẩm Ly ở tuổi ngoài 50. Nữ ca sĩ hiện tận hưởng cuộc sống viên mãn cùng gia đình trong căn biệt thự hơn 20 tỷ đồng tại quận 7, TP.HCM

Bên trong biệt thự của Cẩm Ly được thiết kế theo phong cách hiện đại, kết hợp khéo léo giữa sự sang trọng và ấm cúng. Không gian sử dụng nhiều chất liệu như kính, gỗ và da, vừa tạo điểm nhấn tinh tế vừa mang lại cảm giác gần gũi. Nội thất được phối màu hài hòa với các tông trắng, đen và ghi, giúp tổng thể thêm thanh lịch. Sàn lát đá mang lại cảm giác mát mẻ, trong khi cửa chính bằng gỗ lớn kết hợp cùng trần cao giúp ngôi nhà trở nên thoáng đãng và rộng mở hơn.

Nội thất trong nhà Cẩm Ly được bố trí hài hòa, đẹp mắt

Cẩm Ly rất thích trổ tài cắm hoa. Từ những bức ảnh mà cô "flex" về các tác phẩm nghệ thuật, có thể đồng thời thấy được nội thất trong nhà vô cùng sang trọng

Khu vực sân vườn trong nhà Cẩm Ly thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên, được cô bày biện thêm bộ bàn ghế để thuận tiện nghỉ ngơi, thư giãn

Mỗi ngày, Cẩm Ly đều dành thời gian chăm sóc khu vườn nhỏ trên sân thượng - nơi cô tự tay trồng đủ loại rau xanh để "tự cung tự cấp" cho gia đình. Dù chỉ là vườn mini nhưng lại rất đa dạng, từ cải ngọt, rau muống, rau lang, mồng tơi đến các loại rau thơm như tía tô, diếp cá, rau răm, bạc hà, càng cua hay xà lách. Không chỉ mang lại nguồn thực phẩm sạch, khu vườn còn là góc thư giãn giúp nữ ca sĩ cân bằng sau những giờ làm việc.

Khu vườn trên sân thượng do chính tay Cẩm Ly chăm sóc

Cô rất thích chăm chút vườn cây, cắm hoa, dọn dẹp nhà cửa

Trên MXH cá nhân, Cẩm Ly thường xuyên chia sẻ thành quả chăm sóc cây trái, hoa màu. Có thể thấy cô có cuộc sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ.

Tổng hợp