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Bên trong cơ sở dưỡng lão công lập giá 5,68 triệu đồng/tháng ở Hà Nội

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Thay vì ở nhà một mình, nhiều người cao tuổi ở Hà Nội tìm thấy bạn bè, niềm vui và được chăm sóc sức khỏe tại mô hình “dưỡng lão bán trú” công lập.

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Cơ sở Chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Đống Đa là một trong 4 cơ sở đầu tiên triển khai thí điểm tại Hà Nội. Mô hình hướng tới chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho người cao tuổi vào ban ngày, trước khi họ trở về gia đình vào buổi chiều.

Mỗi sáng, không khí tại cơ sở trở nên nhộn nhịp với nhiều hoạt động: Người tập phục hồi, người ngâm chân, tập hát, đánh cờ… Cơ sở khai trương ngày 20/7 và chính thức đón người cao tuổi bán trú từ ngày 1/8.

Khi đến cơ sở, các cụ được đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe và cập nhật các chỉ số vào hồ sơ điện tử để theo dõi lâu dài, kết nối với hệ thống y tế khi cần.

Ngâm chân thảo dược, châm cứu, bấm huyệt… là những hoạt động chăm sóc sức khỏe được thực hiện tại đây.

Các bài vận động nhẹ, co duỗi tay chân, luyện thăng bằng được hướng dẫn phù hợp với thể trạng của từng người.

Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh thu hút đông thành viên. Với nhiều người cao tuổi, đây không chỉ là nơi tập luyện mà còn là không gian gặp gỡ, giao lưu mỗi ngày.

“Đây không phải viện dưỡng lão mà là ‘ngôi nhà thứ hai’ dành cho người cao tuổi. Ban ngày, con cái đi làm có thể đưa bố mẹ đến đây sinh hoạt, giao lưu; buổi chiều, các bác lại trở về sum vầy cùng gia đình”, bà Đinh Thị Lý - Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Đống Đa, chia sẻ.

Những ngày sinh hoạt tại cơ sở giúp nhiều người có thêm bạn mới. Ông Tuân và ông Khuê trở thành “bạn cờ”, cùng tìm thấy niềm vui bên những ván đấu mỗi ngày.

Tiếng hát vang lên trong phòng sinh hoạt văn nghệ. Nhiều người từng tham gia các câu lạc bộ tại khu dân cư nay có thêm một địa điểm để gặp gỡ, ca hát, khiêu vũ và dân vũ.

“Trước đây, ở nhà một mình rất buồn, không có ai nói chuyện. Từ khi có trung tâm này, chúng tôi đến sinh hoạt thấy vui, bổ ích, bớt cô đơn”, bà Ngọc, người dân phường Đống Đa, chia sẻ.

Phòng ăn phục vụ bữa trưa và quà chiều cho người cao tuổi trong thời gian sinh hoạt bán trú. Mức thu tại cơ sở hiện là 5,68 triệu đồng/người/tháng, bao gồm chăm sóc bán trú, cơm trưa và quà chiều.

Tại phường Đống Đa, người cao tuổi chiếm khoảng 22% dân số, tương đương 18.471 người. Trong bối cảnh con cháu nhiều gia đình bận rộn công việc, nhu cầu về một địa điểm chăm sóc, vận động và giao lưu ban ngày ngày càng trở nên thiết thực.

Theo ông Nguyễn Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Đống Đa, qua thời gian hoạt động, số người cao tuổi đến cơ sở ngày càng tăng. Nhiều người không chỉ được chăm sóc sức khỏe mà còn có thêm bạn bè, thông tin và niềm vui trong cuộc sống.


Theo Nam Giang

Tiền Phong

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