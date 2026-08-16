Bên trong cơ sở dưỡng lão công lập giá 5,68 triệu đồng/tháng ở Hà Nội

“Đây không phải viện dưỡng lão mà là ‘ngôi nhà thứ hai’ dành cho người cao tuổi. Ban ngày, con cái đi làm có thể đưa bố mẹ đến đây sinh hoạt, giao lưu; buổi chiều, các bác lại trở về sum vầy cùng gia đình”, bà Đinh Thị Lý - Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Đống Đa, chia sẻ.