Bên trong cơ sở dưỡng lão công lập giá 5,68 triệu đồng/tháng ở Hà Nội
Theo Nam Giang |
16-08-2026 - 07:25 AM |
Sống
Thay vì ở nhà một mình, nhiều người cao tuổi ở Hà Nội tìm thấy bạn bè, niềm vui và được chăm sóc sức khỏe tại mô hình “dưỡng lão bán trú” công lập.
- 14-08-2026
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Bên trong cơ sở dưỡng lão công lập giá 5,68 triệu đồng/tháng ở Hà Nội
Theo Nam Giang
Tiền Phong
Theo Tiền Phong
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